الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية يستقبل وزيرة الهجرة على هامش تنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»

وزيرة الهجره ومحافظ
وزيرة الهجره ومحافظ المنوفية

استقبل منذ قليل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه، السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج  والوفد المرافق لها ، تأتي هذه الزيارة علي هامش تنفيذ المبادرة الرئاسية " مراكب النجاة " بالمحافظة بهدف التوعية المجتمعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومعالجة أسبابها ، بحضور الاستاذ محمد موسي نائب المحافظ ، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة ، اللواء عمر إدريس مستشار المحافظ لشئون الوحدات المحلية .


في بداية اللقاء رحب محافظ المنوفية بوزيرة الهجرة ومشاركتها في إفتتاح فعاليات مؤتمر المبادرة الرئاسية " مراكب النجاة " علي أرض المحافظة ، مؤكداً أن محافظة المنوفية تنتهج خطة استراتيجية لتشجيع الشباب علي ثقافة العمل الحر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تساهم في توفير فرص عمل مناسبة للشباب والقضاء علي ظاهرة الهجرة غير الشرعية ودفع عجلة التنمية بالمحافظة .


فيما أشاد محافظ المنوفية بالدور البارز التي تلعبه وزارة الهجرة في نشر ورفع الوعي لدي الشباب والتحذير بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بجهود الدولة للحد من تلك المخاطر ، وكذا البحث عن البدائل الإيجابية الآمنة المتاحة لتوفير فرص العمل المناسبة بالداخل والخارج ، مؤكداً علي تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح تلك المبادرة وتحقيق أهدافها ومواجهة المشكلة التي تهدد أمن وسلامة أبنائنا الشباب .


ومن جانبها أعربت وزيرة الهجرة عن سعادتها واعتزازها بتواجدها بمحافظة المنوفية ، مؤكدة أن مبادرة " مراكب النجاة " استطاعت خلال الفترة الماضية تحقيق مردود كبير من النتائج الإيجابية علي أرض الواقع ، وذلك من خلال تنفيذ العديد من حملات التوعية وبرامج تدريب وتأهيل الشباب وكذا كافة شرائح المجتمع لتحذيرهم بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومناقشة العوامل الدافعة لها والآثار المترتبة عليها .

استراتيجية افتتاح فعاليات استراتيجي الهجرة غير الشرعية الهجرة غير الشرعي التوعية المجتمعية

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