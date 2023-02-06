النيابة تطلب التحريات حول تعرض محامي وعامل للضرب في مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بسرعة إجراء التحريات حول تعرض محامي وعامل للضرب من قبل أحد الأشخاص وتفريغ الفيديو الذي سجل الواقعة.

كان قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغا من محامى وعامل بالمكتب محل عمل الأول، يتهمان فيه أحد الأشخاص بالتعدي عليهما بالسب والضرب وأصاب العامل بجرح في الأذن اليسرى، بسبب خلافات بينهما حول أولوية ركن السيارات خاصتهما أمام عقار بذات المنطقة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه (طالب - مقيم دائرة القسم) وبمواجهته أيد ما سبق، وإتهم الطرف الأول بإحداث إصابته بجروح باليد اليمنى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.