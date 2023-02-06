إصابة عامل بطلق ناري فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى، عامل مصابا بطلق ناري بالساق اليسرى بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، وذلك بسبب خلافات الجيرة، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الحادث، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

البداية بتلقي اللواء مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بإصابة عامل بطلق نارى رش خرطوش على إثر وقوع مشاجرة، بسبب خلافات الجوار، وتم نقله للمستشفى، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الجنوب ورئيس مباحث البلينا، بوصول عامل إلى المستشفى المركزي مصاباً برش خرطوش بالساق اليسري، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي ويقيم بدائرة مركز البلينا.