الرئيس التركى: نأمل فى تجاوز كارثة الزلزال فى أقرب وقت ممكن

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في تجاوز كارثة الزلزال العنيف الذي ضرب الولايات الجنوبية في بلاده في أقرب وقت ممكن وبأقل قدر من الأضرار.

وقال "أردوغان" في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تليفزيون "تي أر تي ولد" التركي، اليوم الإثنين، إن إدارة الكوارث والطوارئ والوحدات الأخرى في حالة تأهب، وتم إرسال فرق الإنقاذ على الفور إلى المناطق المتضررة من الزلزال.

وتابع الرئيس التركي: "بدأت وزارتا الداخلية والصحة وإدارة الكوارث والطوارئ وجميع المؤسسات الأخرى عملها بسرعة.. نأمل أن نتجاوز هذه الكارثة معا في أقرب وقت ممكن وبأقل قدر من الضرر وسنواصل عملنا".

- تسجيل 6 توابع تجاوزت قوتها 6 درجات



من جانبه، قال وزير الداخلية سليمان صويلو، إنه تم تسجيل 6 توابع تجاوزت قوتها 6 درجات على مقياس ريختر اليوم.

وتسبب الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر في مصرع 76 شخصا وإصابة 440 آخرين في تركيا، إلى جانب مصرع 111 شخصا وإصابة 516 آخرين في سوريا، وتدمير العديد من المباني.

وفى سياق متصل، وصفت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين بأنه أقوى زلزال شهدته البلاد منذ أكثر من مائة عام.

وقال كارل لانج، الأستاذ المساعد في كلية علوم الأرض والغلاف الجوي بجامعة جورجيا للتكنولوجيا، لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "المنطقة التي ضربها الزلزال معرضة للنشاط الزلزالي، لكن هذا الزلزال أكبر مما حدث في أي وقت مضى لا سيما أنه قريب من سطح الأرض".

