الإثنين 06 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

تعاون أمريكى إيطالى لمواجهة فيروس الفدية

حواسيب
حواسيب

قالت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية في الولايات المتحدة :إنها تعمل مع شركائها في القطاعين العام والخاص لإزالة أثار حوادث القرصنة التي وقعت على نطاق عالمي في أعقاب إعلان  الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في إيطاليا، وهي وكالة حكومية عن اختراق عالمي للخوادم الحاسوبي عبر فيروس "الفدية" وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

 

ووفقا لما نقلته وكالة انسا الإيطالية الأحد، فقد أعلنت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في إيطاليا، عن تعرض الآلاف من خوادم الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم لهجوم قرصنة بغرض الفدية.

 

  قال المدير العام للوكالة، روبرتو بالدوني: إن "هجوم القرصنة سعى إلى استغلال ثغرة في البرمجيات"، مضيفا ، أنه كان "على نطاق واسع"،وانه "تم اختراق الخوادم في دول أوروبية أخرى، مثل فرنسا وفنلندا، إلى جانب الولايات المتحدة وكندا".

 

عطل مفاجئ يضرب «فيس بوك»

وتعرض موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، التابع لشركة «ميتا» العالمية، لعطل مفاجئ فيما واجه المستخدمون مشكلات عدة سواء في الدخول أو تعطل بعض الخدمات؛ إذ ظهرت رسالة أمامهم مضمونها: «عذرا، هناك خطأ ما.. نحن نعمل على إصلاحه بأسرع ما يمكن».

اختراق للخوادم فيروس الفدية وكالة الأمن السيبراني البنية التحتية إيطاليا

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