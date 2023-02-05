الأحد 05 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

إبراهيم محلب ناعيًا شريف إسماعيل: «كان دمث الخلق»

شريف إسماعيل
شريف إسماعيل

نعى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الدكتور شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق الذي وافته المنية أمس السبت.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة "cbc": "أعزي أسرة المهندس الزميل والأخ العزيز المهندس شريف إسماعيل، الذي زاملته كزميل وزير، فكنت وزيرًا للإسكان وهو وزيرًا للبترول، وفي هذه المرحلة كانت هناك مشاكل وصعوبات واستطاع أن يتغلب عليها".

وأشار إلى أن المهندس شريف إسماعيل دمث الأخلاق، ومنظم ومنضبط وحازم كمهندس في مهنته، ودائمًا هادئ.

وتابع: "مصر دائما تقول إن الوفاء أكرم الكرم، وهذا ما رأيناه بأن الوفاء أكرم الكرم، فكل من جهد وعمل وأخلص لهذا الوطن له كل الوفاء والحب واسمه سيذكر في تاريخ مصر".

ابراهيم محلب شريف اسماعيل في المساء مع قصواء

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