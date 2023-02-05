الأحد 05 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«جيبي بيوجعني».. أحدث أعمال مصطفى شوقي الغنائية وطرحها الخميس

مصطفى شوقي
مصطفى شوقي

يستعد المطرب مصطفى شوقي لطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان «جيبي بيوجعني»، بعد أن انتهى من تسجيلها خلال الأيام القليلة الماضية.

وكشف مصطفى شوفي عن البوستر الدعائي لأغنية “جيبي بيوجعني” وأعلن عن موعد طرحها وذلك يوم الخميس المقبل الساعة الخامسة مساء عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

 

 

ويتعاون مصطفى شوقي في أغنية “جيبي بيوجعني” مع كل من الملحن بلال سرور في تعاون جديد يجمعهما، ومهندس الصوت هاني محروس، والأغنية من إنتاج نصر محروس.

آخر أعمال مصطفى شوقي الغنائية

وطرح مصطفى شوقي الفترة الماضية أغنية جديدة بعنوان "غدارة"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي والتوزيع الموسيقى لـ أمين نبيل تسجيل غناء وسولوهات: أكرم عادل الميكس.

وتقول كلمات الأغنية: "غدارة غادرة دنيا علينا قادرة غدارة غادرة الأفراح مغادرة غدارة غادرة الحب عملة نادرة مغصوب علينا مفيش حاجة بإيدينا غدارة غادرة متغميين عينينا مغصوب علينا مفيش حاجة بإيدينا شوفنا طريق مشينا غدارة صعبة تاعبة قلوبنا تاعبة غدارة صعبة احنا في ايديها لعبة غدارة صعبة راعبة قلوبنا راعبة غدارة صعبة .. مغصوب علينا مفيش حاجة بإيدينا متغميين عينينا مغصوب علينا مفيش حاجة بإيدينا شوفنا طريق مشينا غدارة ندلة معووجة ومالهاش عدلة غدارة ندلة ظالمة ظالمة مش عادلة غدارة ندلة إجباري مفيش مبادلة غدارة ندلة غدارة غادرة الدنيا علينا قادرة غدارة غادرة زي الموجة الهادرة غدارة غادرة الحب عملة نادرة غدارة غادرة .. Ticket ذهاب بدون عودة Take it or leave itالقصة دي اتألفت سلوفانة واتغلفت ليك انت مين يلتفت غدارة غادرة الدنيا علينا قادرة غدارة غادرة زي الموجة الهادرة غدارة غادرة الحب عملة نادرة غدارة".

يشار إلى أن مصطفى شوقي حقق شهرته من خلال أغنية "ملطشة القلوب" للشاعر صابر كمال وملحنها بلال سرور وموزعها رامي سمير، ومهندس الصوت هاني محروس.

المطرب مصطفى شوقي مصطفى شوقي جيبي بيوجعني أغنية “جيبي بيوجعني” بلال سرور نصر محروس

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