انعقاد الاجتماع الأول بين مصر وقطر لبحث القضايا الإقليمية والدولية

عقد اليوم، 5 فبراير الجاري، بمقر وزارة الخارجية الاجتماع الأول بين مصر وقطر لبحث الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، برئاسة السفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي، مساعد وزير الخارجية القطري للشئون الإقليمية.

ويأتي الاجتماع في ظل الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وقطر، ورغبتهما في البناء على هذا التقارب في تنسيق وتبادل وجهات النظر في الملفات محل الاهتمام المشترك.

هذا، ويعتبر الاجتماع الذي يُعقد لأول مرة بمثابة نواة لآلية مشتركة للتواصل وتنسيق المواقف والرؤى في كل القضايا ذات الأولوية للجانبين.