يتساءل عن حالة الطقس اليوم الإثنين 6 فبراير 2023 ودرجات الحرارة المتوقعة في المحافظات الملايين من المواطنين مع انخفاض الحرارة والطقس الشتوي قارس البرودة التي تشهدها كافة النواحي على مستوى الجمهورية، خاصة في الساعات الأخيرة من الليل و الساعات الأولى من الفجر.

حالة الطقس اليوم الإثنين 6 فبراير 2023

أكد خبراء الهيئة القومية للأرصاد الجوية من خلال الصور الملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية أن هناك أجواء باردة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على محافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأعلنت الهيئة عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 6 فبراير 2023 ودرجات الحرارة المتوقعة، منوهة بأن هناك طقسا شديد البرودة يضرب البلاد خلال الساعات المقبلة، ومن المتوقع أن تكون هناك موجات من الصقيع على المزروعات وعلى مناطق وسط سيناء، وهناك فرص لتكوين الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

وأوضحت الأرصاد أن هناك اضطرابا في الملاحة البحرية مساء على غرب البحر المتوسط وسرعة الرياح من 70:50 كم/ س مع ارتفاع في الأمواج من 4:3 متر.

ونصحت الأرصاد المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وعدم تغيير نوعية الملابس خلال الفترة المقبلة، فيما نصحت الأرصاد السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة منعا لوقوع الحوادث المرورية، خاصة مع الشبورة المائية على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى.



نشرة درجات الحرارة اليوم في محافظات الجمهورية

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة الكبرى 16 والصغرى 9 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية الكبرى 19 والصغرى 11 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية الكبرى 18 والصغرى 10 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح الكبرى 15 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان الكبرى 18 والصغرى 9 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا الكبرى 20 والصغرى 8 درجة مئوية.

درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية 6-2-2023

درجة الحرارة المتوقعة في الرياض الكبرى 25 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في أبو ظبي الكبرى 22 والصغرى 18 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في أنقرة الكبرى 3 والصغرى 1 تحت الصفر درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في لندن الكبرى 9 والصغرى 1 تحت الصفر درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في واشنطن الكبرى 11 والصغرى 3 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في باريس الكبرى 9 والصغرى 2 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في بكين الكبرى 7 والصغرى 4 تحت الصفر درجة مئوية.

اقرأ المزيد

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي