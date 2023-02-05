«الطاقة الدولية»: منتجو النفط قد يضطرون لإعادة النظر في سياسات الإنتاج

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، اليوم الأحد، إن منتجي النفط قد يضطرون إلى إعادة النظر في سياسات الإنتاج بعد تعافي الطلب في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وأضاف بيرول على هامش مؤتمر أسبوع الطاقة الهندي: “نتوقع أن يأتي نحو نصف النمو في الطلب العالمي على النفط هذا العام من الصين”، موضحا أن الطلب على وقود الطائرات في الصين آخذ في الازدياد، ما يعزز الطلب.

وتابع: أن ارتفاع الطلب بقوة، وانتعاش الاقتصاد الصيني يستدعي من دول "أوبك +"، إعاد ة النظر في سياسة الإنتاج.

وكانت مجموعة أوبك بلس قد أعلنت في أكتوبر الماضي، خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا من نوفمبر وحتى نهاية 2023.