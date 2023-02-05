الأحد 05 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الطاقة الدولية»: منتجو النفط قد يضطرون لإعادة النظر في سياسات الإنتاج

النفط
النفط

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، اليوم الأحد، إن منتجي النفط قد يضطرون إلى إعادة النظر في سياسات الإنتاج بعد تعافي الطلب في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وأضاف بيرول على هامش مؤتمر أسبوع الطاقة الهندي: “نتوقع أن يأتي نحو نصف النمو في الطلب العالمي على النفط هذا العام من الصين”، موضحا أن الطلب على وقود الطائرات في الصين آخذ في الازدياد، ما يعزز الطلب.

وتابع: أن ارتفاع الطلب بقوة، وانتعاش الاقتصاد الصيني يستدعي من دول "أوبك +"، إعاد ة النظر في سياسة الإنتاج.

وكانت مجموعة أوبك بلس قد أعلنت في أكتوبر الماضي، خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا من نوفمبر وحتى نهاية 2023.

الطاقة الدولية رويترز منتجي النفط إعادة النظر سياسات الإنتاج الصين

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