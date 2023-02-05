الأكثر بحثًا.. توزيع درجات الثانوية العامة 2023

أيام قليلة ويبدأ الفصل الدراسي الثاني ما يبدأ معه العد التنازلي لاقتراب نوعد امتحانات الثانوية العامة 2023 لذا يزداد البحث عن توزيع درجات الثانوية العامة كي يعرف الطلاب توزيع الدرجات على المواد التي يدرسونها، خاصة مع استمرار تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023.

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توزيع درجات الثانوية العامة 2023

نعرض لكم في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن توزيع درجات الثانوية العامة والموعد المتوقع لامتحانات الثانوية العامة.



في البداية يجب العلم أن المجموع الكلي لامتحانات الثانوية العامة هو 410 درجة لكلا الشعبتين العلمية والأدبية، وينقسم هذا المجموع إلى 170 درجة مجموع المواد المشتركة بين الشعبتين و240 درجة مجموع المواد التخصصية لكل شعبة.



توزيع درجات المواد المشتركة بين الشعبتين ومجموعهم 170 درجة



- مادة اللغة العربية

الدرجة الكلية 80 درجة

درجة النجاح من 40 درجة

مادة اللغة الأجنبية الأولى

الدرجة الكلية 50 درجة

درجة النجاح من 25 درجة



- مادة اللغة الأجنبية الثانية

الدرجة الكلية 40 درجة

درجة النجاح من 20 درجة



توزيع درجات مواد الشعبة العلمية

- مادة الكيمياء

الدرجة الكلية 60 درجة

درجة النجاح من 30 درجة

- مادة الفيزياء

الدرجة الكلية 60 درجة

درجة النجاح من 30 درجة

- مادة الأحياء

الدرجة الكلية 60 درجة

درجة النجاح من 30 درجة

- مادة الجيولوجيا

الدرجة الكلية 60 درجة

درجة النجاح من 30 درجة

- مادة الهندسة الفرعية

الدرجة الكلية 30 درجة

درجة النجاح من 15 درجة

- مادة التفاضل والتكامل

الدرجة الكلية 30 درجة

درجة النجاح من 15 درجة

- مادة استاتيكا

الدرجة الكلية 30 درجة

درجة النجاح من 15 درجة

- مادة ديناميكا

الدرجة الكلية 30 درجة

درجة النجاح هي 15 درجة

توزيع درجات مواد الشعبة الأدبية

- مادة التاريخ

الدرجة الكلية 60 درجة

درجة النجاح هي 30 درجة

- مادة الجغرافيا

الدرجة الكلية 60 درجة

درجة النجاح هي 30 درجة

- مادة الفلسفة والمنطق

الدرجة الكلية 60 درجة

درجة النجاح هي 30 درجة

- مادة علم النفس والاجتماع

الدرجة الكلية 60 درجة

درجة النجاح هي 30 درجة



مواد لا تُضاف للمجموع لكلا الشعبتين

- مادة التربية الدينية

الدرجة الكلية 25 درجة

درجة النجاح هي 12.5 درجة

- مادة التربية الوطنية

الدرجة الكلية 25 درجة

درجة النجاح هي 12.5 درجة.

- مادة الاقتصاد والإحصاء

الدرجة الكلية 50 درجة

درجة النجاح هي 25 درجة



امتحانات الثانوية العامة 2023

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 بداية من 10 يونيو وتستمر لمدة شهر.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2022-2023 من يوم السبت 11 فبراير ومن المقرر في نهاية الأسبوع الثاني للفصل الدراسي الدراسي الثاني يتم طرح نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة كي يتدرب الطلاب على شكل الامتحانات والاسئلة، تتُاح هذه النماذج على موقع وزارة التربية والتعليم.

وفي تصريح سابق لوزير التربية والتعليم أكد أنه يتم الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة بشكل مبكر وكذلك يتم تدريب رؤساء اللجان لامتحانات الثانوية العامة؛ للتصدي للغش وعدم حدوث أي مشاكل في لجان السير بالامتحانات.