الأحد 05 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الأهلي في المونديال.. تفاصيل المران الأول استعدادًا لريال مدريد

الأهلي
الأهلي

قاد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم،  مرانا بدنيا بالكرة للاعبي الفريق  في بداية فقرات التدريب الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم الأحد في إطار الاستعداد لمواجهة  ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأدى الفريق فقرة بدنية لمدة٣٠ دقيقة، قبل أن يستأنف باقي فقرات المران الجماعي التي اشتملت على تدريبات فنية خاصة بالكرة  والتصويب على المرمى وتنفيذ بعض الجمل التكتيكية.

واختتم المدير الفني للفريق فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين في المران على مجموعتين وشهدت حماسا وتركيزا كبيرين من الجميع.

وقاد ميشيل يانكون تدريبات ثلاثي حراس المرمى، علي لطفي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، في فقرات بدنية وفنية في جانب من المران الجماعي قبل أن ينتظموا في التقسيمة مع بقية اللاعبين. 

وأدى الفريق تدريباته الجماعية اليوم دون راحة، وذلك بعد الفوز على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية والمحدد لها مساء الأربعاء المقبل.

الأهلي في المونديال| «كولر» يجتمع مع طبيب الفريق للاطمئنان على حالة اللاعبين
 

مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، اجتمع مع أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم الأحد على الملعب الفرعي باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة بالمغرب.

وحرص المدير الفني للفريق على الاطمئنان على الحالة الطبية للاعبين بعد مواجهة فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية والتي فاز الأهلي بها أمس.

واستأنف الفريق تدريباته الجماعية اليوم دون راحة وذلك بعد الفوز على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية والمحدد لها مساء الأربعاء المقبل.

استاد ابن بطوطة الاستعداد لمواجهة الاهلى الجولة الثانية العالم للأندية المدير الفني

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وائل لطفي

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