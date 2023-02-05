الأحد 05 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الروائى سيد الوكيل من معرض الكتاب: المنهجيات الصارمة تقيد إبداع الكاتب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

قال الروائي سيد الوكيل إن تاريخ الإنسان على الأرض هو سردية، فالسرد في وعي الإنسان القديم وسيلة لفهم وجوده على الأرض والبحث عن الإله، والذي تحول إلى مجموعة من الأساطير الشفهية والتمثيلية.

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وتابع خلال ندوة عقدت اليوم في معرض القاهرة الدولي للكتاب بعنوان «من السرد العربي»، إن الانتقال التالي كان إلى مرحلة الكتابة وهي الحلقة الأكثر مركزية في تطور السرد، فالمسألة لم تعد أساطير يحكيها فرد بل صار هناك مرجع وظهر علم الجمال والفلسفة ومن ثم ترسخ مفهوم السرد ولم يعد مجرد مرويات.

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وأشار الوكيل إلى أن إحدى أهم الإشكاليات في السرد هو الهوس بالنظريات النقدية وإهلاك الطاقة الإبداعية للكتاب، فالمنهجيات الصارمة تبحث عن نفسها داخل النصوص الإبداعية، فيما نحن نعيش في مرحلة ما بعد النظرية وما بعد الحداثة.

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ولفت الوكيل إلى أنه في مرحلة ما بعد الحداثة لم يعد هناك اهتمام بالقضايا الكلية الكبرى، إذ شهد السرد تحولات لها علاقة بالتكنولوجيا والصورة، وهو ما يظهر في كثير من الروايات التي صارت إعادة كتابة للأفلام الأمريكية، أو تدخل في قوالب الخيال العلمي القائم على التقليد، أو الرواية التاريخية التي تعيد إنتاج التاريخ.

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يذكر أن ندوة «من السرد العربي» شارك بها كل من الكاتب الجزائري بومدين بلكبير والروائي سيد الوكيل والروائي كمال رحيم.

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