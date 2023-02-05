المشدد 7 سنوات لصاحب معرض ووالده لإحداث عاهة مستديمة بشخصين فى الخصوص

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لصاحب معرض أجهزة كهربائية، ووالده "هارب"، لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة لشخصين خلال مشاجرة، بسبب خلافات الجيرة بدائرة قسم شرطة الخصوص.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12546 لسنة 2021 جنح الخصوص، والمقيدة برقم 4680 لسنة 2021 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "ع س ع"، 27 سنة، صاحب معرض أجهزة كهربائية، ووالده "س ع س"، 50 سنة، هارب، مقيمين بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، المتهم الأول أحدث عمدا إصابة المجني عليه "م .ح"، 37 سنة، مالك مركز صيانة للأجهزة الكهربائية، باستخدام سلاح أبيض "سنجة"، في كف يده اليمنى، والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي إعاقة حركة ثني المفصل المشطي السلامي لأصبع السبابة لليد اليمنى، مما يعد عاهة مستديمة.