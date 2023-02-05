أحمد السجينى ينعى المهندس شريف إسماعيل: «فقيد عزيز»

نعى المهندس أحمد السجيني، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، قائلًا: «كان رجلًا عهدناه يمتاز بالتواضع الشديد والسعي لفهم الملفات والحرص على التواجد مع البرلمان، وكان حريصًا أن يلتقي بالنواب بشكل مستمر».

جاء ذلك في بداية اجتماع لجنة الإدارة المحلية لمجلس النواب اليوم، وتناقش خطة الحكومة في تفعيل دور قطاع الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان، وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكل الجمعيات المتعثرة، ومنها جمعية صقر قريش للإسكان التعاوني بمحافظة القاهرة، الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام بمنطقة حدائق الأهرام محافظة الجيزة.

وأضاف السجيني أنه أثناء تولي الراحل شريف إسماعيل منصب مساعد رئيس الجمهورية لاسترداد أراضي الدولة، التقينا به أكثر من مرة وكان دءوبًا مخلصًا في عمله، مؤكدًا أنه فقيد عزيز يؤثر في كثير من الملفات التي تولاها.

وأكد اللواء فؤاد عباس توفيق، رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني للإسكان، أن إجمالي عدد المواطنين المستفيدين من هدم وإعادة بناء بعض عمارات التعاونيات بمدينة نصر يصل إلى 338 مواطنًا مستفيدًا وفي المعادي 733 مواطنًا مستفيدًا من أصل 1120 شقة والباقي يتم بيعها استثماريًا.

ووجه المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس جمعية التعاونيات وأعضاء لجنة الإدارة المحلية في البرلمان على المجهود المبذول لحل المشكلات المتعلقة بالتعاونيات.

وفيما يتعلق بقضية تدعيم بعض العمارات بدلًا من هدمها وإعادة البناء، توافق المهندس أحمد السجينى مع مقترح كل من النائب محمد الحسينى وكيل اللجنة وعمرو درويش أمين سر اللجنة بأن الهدم وإعادة البناء قد يكون هو الحل الأمثل لأن التدعيم مكلف للغاية، كما أن العمر الافتراضي له أقل ومن ثم فإعادة البناء هي الأفضل والأضمن في هذا الأمر.

من جانبه، ناشد اللواء فؤاد عباس توفيق، رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني للإسكان المحافظة أن يتم الاستجابة لهذا المقترح لأن الحل الأفضل عمليًا طالما سيتم إخلاء السكان.

وذكر ممثل الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام بمنطقة حدائق الأهرام أن الجمعية تعاقدت مع ٣ شركات نقل جماعي وتحاول زيادة عدد السيارات حتى يتم القضاء على ظاهرة النقل العشوائي في حدائق الأهرام.

وذكر المهندس أحمد السجينى أن اللجنة توصي بتوجيه اللواء شاكر يونس سكرتير عام محافظ الجيزة، باستضافة اجتماع ممثل الاتحاد التعاوني للإسكان والجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام، لمناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بالبؤر التى تحتاج للرصف والمرافق في منطقة حدائق الأهرام، وعلاقة المنطقة بخطة الرصف المتعاقد عليها ويتم إعداد رؤية كاملة تشمل التكلفة للانتهاء من صيانة الطرق بحدائق الأهرام.

وطلب رئيس لجنة الإدارة المحلية بموافاة اللجنة بتقرير عن الاجتماع وما حدث خلال ١٥ يومًا.

وقال اللواء شاكر يونس سكرتير محافظ الجيزة إنه سيتم عقد الاجتماع خلال أسبوع لحل المشكلات وإعداد رؤية كاملة للانتهاء من صيانة الطرق بحدائق الأهرام.