وكيلة مجلس الشيوخ تستقبل رئيس المجلس الوطني الأذربيجاني

استقبلت النائبة فيبى فوزي وكيلة مجلس الشيوخ بمطار القاهرة، اليوم، السيدة صهيبة جافاروفا رئيسة المجلس الوطني لجمهورية أذربيحان، ووصلت في زيارة رسمية لمصر تستغرق 4 أيام على رأس وفد برلماني تلبية لدعوة من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ.

وتأتي الزيارة في إطار تدعيم وتعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية بين البلدين الصديقين، ومن المقرر خلال الزيارة أن يستقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ رئيسة المجلس الوطني لجمهورية أذربيحان والوفد المرافق لها بمقر مجلس الشيوخ.