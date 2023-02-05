الأحد 05 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وكيلة مجلس الشيوخ تستقبل رئيس المجلس الوطني الأذربيجاني

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبلت النائبة فيبى فوزي وكيلة مجلس الشيوخ بمطار القاهرة، اليوم، السيدة صهيبة جافاروفا رئيسة المجلس الوطني لجمهورية أذربيحان، ووصلت في زيارة رسمية لمصر تستغرق 4 أيام على رأس وفد برلماني تلبية لدعوة من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ. 

وتأتي الزيارة في إطار تدعيم وتعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية بين البلدين الصديقين، ومن المقرر خلال الزيارة أن يستقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ رئيسة المجلس الوطني لجمهورية أذربيحان والوفد المرافق لها بمقر مجلس الشيوخ.

الأذربيجان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المستشار بهاء أبوشقة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي النائب محمد هيبة

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