الأحد 05 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

7 مصابين بحادث تصادم في الشرقية

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 7 مواطنين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث اصطدام سيارة ميكروباص بتل توار، بطريق العاشر من رمضان بالقرب من كارتة المركز  الطبى العالمى بالشرقية.

تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من إدارة البحث الجنائى يفيد بورود إشارة شرطة النجدة، بوقوع حادث بالقرب من كارتة المركز الطبى العالمى.

بالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بتل توار نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وأسفر ذلك عن إصابة 7 مواطنين بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقلهم إلى مستشفى العاشر الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

حادث اصطدام سيارة ميكروباص العاشر من رمضان المركز الطبي العالمي سحجات وكدمات

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