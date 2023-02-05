طوارئ بمستشفيات الإسماعيلية  لعلاج 42 مصابًا في حادث انقلاب سيارة

رفعت مستشفيات الإسماعيلية والمجمع الطبي بالمحافظة، حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع المصابين في حادث إصابة 42 عاملًا بينهم أطفال على طريق وصلة أبو سلطان بمدينة فايد بالإسماعيلية.

وقال الدكتور أحمد البرعي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، إن جميع المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية -التأمين الصحي الشامل- رفعت درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، مشيرًا إلى أن جميع المستشفيات تعمل بكامل طاقتها.

وكان مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من اللواء هنرى إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق وصلة أبوسلطان بمدينة فايد يستقلها عددا من العمال الزراعيين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وأسفر الحادث عن إصابة 42 عاملا بينهم أطفال كانوا في طريقهم للعمل في المزارع المتواجدة على الطريق.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفيات أبو خليفة للطوارئ ومستشفى فايد التخصصي والمجمع الطبى بالإسماعيلية لإسعافهم ورعايتهم طبيا.