3 أيام.. غلق جزئى لميدان الرماية وفتح 3 حارات للمرور

أعلنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن غلق جزئي بميدان الرماية بداية طريق الفيوم لمدة 3 أيام.

وذلك ابتداءً من الساعة 12 صباحًا، اليوم الأحد، المقبل حتى الساعة الخامسة صباح يوم الثلاثاء، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة مع ترك 3 حارات مرورية دون تعطيل الحركة المرورية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ أعمال حفر لمد كابلات كهرباء جهد 66 لربط محطة كهرباء محولات المنصورية بمحطة كهرباء محولات هضبة الأهرام، وتغذية المتحف المصرى الكبير ومحطة مترو أنفاق الرماية والشبكة القومية للمنطقة تحديدًا بميدان الرماية.

وتم وضع اللوحات الإرشادية الخاصة بمسار الأعمال وكذا وسائل الأمن الصناعي من كشافات إضاءة والإشارات الضوئية والحواجز الفسفورية، بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.