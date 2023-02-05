نظر محاكمة مستريح الأدوات الصحية في النصب

تستكمل محكمة جنح الأزبكية المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، اليوم الأحد، جلسة محاكمة مستريح الأدوات الصحية، في الدعوى رقم 3703 لسنة 2022 جنح الأزبكية، تتهم مالك شركة أدوات صحية ونجله بالنصب والاحتيال في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ مستريح الأدوات الصحية.

تقدم محامي الضحايا ببلاغ إلى النائب العام في الواقعة المتمثل في جريمة نصب، والحصول على أموال الشاكيين بدون وجه حق للتحقيق في البلاغ المقدم من الشاكيين ضد المشكو في حقهم، وهما مالك شركة أدوات صحية ونجله.

تتلخص وقائع الدعوى على جرائم جنائية ثابتة في حق المشكو في حقهم، وأدت إلى سلب والإضرار عمدًا بأموال الشاكين أضرارًا جسيمة، بما احتوته من غش وسوء نية وخداع ونصب، والحصول على أموال الشاكين بدون وجه حق، حيث تلاقت إرادتهم لارتكاب تلك الجرائم التي وقعت بناءً على تدبير وخطة محكمة بعد أن أدى كل منهم دوره فيها.