الأحد 05 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

موعد مباراة توتنهام
موعد مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من المسابقة.

موعد مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 

من المقرر أن يكون موعد مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، على ملعب "توتنهام".

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القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 

ستُذاع مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ويسعى فريق توتنهام هوتسبير في مواصلة نغمة الانتصارات، من أجل اقتحام المربع الذهبي لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، والمؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

ويخوض فريق توتنهام مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على فولهام بهدف دون رد، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، ثم حقق فوزًا كبيرًا على بريستون بثلاثية نظيفة، في الجولة الرابعة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي. 

ومن المنتظر أن يتولى كريستيان ستيليني، مساعد أنطونيو كونتي، مهمة الإشراف على فريق توتنهام فنيًا في ظل غياب المدرب الإيطالي؛ بسبب خضوعه لعملية جراحية لاستئصال المرارة.

في المقابل، يرغب فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل تقليص الفارق مع أرسنال المتصدر ومحاولة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2022-2023.

ويدخل فريق مانشستر سيتي هذا اللقاء وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب وولفرهامبتون بثلاثية نظيفة، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، قبل أن يفوز على أرسنال بهدف دون رد، في الجولة الرابعة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

 ويتواجد فريق مانشستر سيتي حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة، خلف أرسنال صاحب الصدارة بفارق خمس نقاط، بينما يتواجد توتنهام في المركز الخامس برصيد 36 نقطة.

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