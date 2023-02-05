غزل المحلة يستضيف حرس الحدود فى افتتاح الأسبوع السابع عشر للدورى الممتاز

يستضيف غزل المحلة فريق حرس الحدود في الثالثة إلا ربع عصر اليوم بملعب غزل المحلة في افتتاح مواجهات الأسبوع السابع عشر للدوري الممتاز.

غزل المحلة بقيادة عبد الباقي جمال يحتل المركز السابع برصيد 26 نقطة من سبعة انتصارات وخمسة تعادلات وأربع هزائم وسجل 17 هدفًا ودخل مرماه 19 هدفًا وجمع 8 نقاط من أخر 4 مباريات بالفوز على انبي والزمالك والتعادل مع المصري والبنك الأهلي، ويسعى للفوز والوصول للنقطة 29 واحتلال المركز الخامس في انتظار نتائج باقي مباريات الأسبوع.

عبد الباقي جمال، المدير الفني لغزل المحلة، اختار22 لاعبًا في قائمة المباراة وهم: عمرو شعبان، وأحمد ميهوب، ومعاذ الحناوي، وطارق سامي، ومصطفي العش، ومحمود علاء، ومحمد سيد بازوكا، وإبراهيم كونيه، وأحمد رضا، وهاني عادل، وجبريل أوروك، والسيد الشبراوي، ومصطفى ديشا، وخالد الأخميمي، ومحمد جابر، وأحمد الشيخ، وأحمد النادري، وإبراهيم عايش، وكريم مصطفى، وأحمد الجعيدي، وعبد الرحمن عاطف، وحازم مرسي.

ويغيب عن المحلة حميد ماو للإيقاف لحصوله على ثلاثة إنذارات .

على الجانب الأخر، يحتل حرس الحدود بقيادة أحمد أيوب المركز الأخير برصيد 11 نقطة من انتصارين وخمسة تعادلات و8 هزائم، وسجل عشرة أهداف، ودخل مرماه 19 هدفًا، وجمع 4 نقاط من آخر 4 مباريات بالفوز على الإسماعيلي والتعادل مع أسوان والهزيمة أمام الداخلية والاتحاد السكندري وله مباراة مؤجلة مع الأهلي، ويسعى حرس الحدود لتحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن المركز الأخير بعد أن قام أحمد أيوب بتصحيح الأخطاء التي حدثت في المباريات الأخيرة، وأهمها عدم التركيز في ربع ساعة الأخيرة، والذي تسبب في فقد عد كبير من النقاط .

يدير المباراة صبري إبراهيم، ويساعده محمود كثير، وحاتم علام، ومعهم إبراهيم محمد حكمًا رابعًا، ومحمود دسوقي حكم فيديو، وخالد حسين مساعد حكم فيديو.