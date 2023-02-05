الأحد 05 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 5-2-2023 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

مع بداية الساعات اليوم يحرص عشاق ومحبي الكرة على معرفة مواعيد مباريات اليوم الأحد 5-2-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، حيث سنشاهد فيها مبارايات مهمة من ضمن الجولة الـ20 في الدوري الإسباني، ويلتقي برشلونة وإشبيلية، بينما سيحل فريق ريال مدريد ضيفًا على ريال مايوركا.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 5-2-2023 والقنوات الناقلة

كما نكون على موعد مع مبارايات ضمن الجولة 22 في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي يكون من أهمها مباراة  فريقي مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير.

ولن تتوقف المواجهات يوم الأحد الموافق 5 فبراير 2023 عند هذا الحد، فسوف تكون هناك أيضاً ملحمة كروية لكل متابعتها بالدوري الإيطالي، حيث نتابع الديربي الأشرس بإيطاليا وهو ديربي ميلانو بين فريقي ميلان والإنتر، فيحين سيحل نابولي ضيفاً ثقيلاً على فريق سبيزيا.

بالإضافة لمباريات الجولة الـ17 في الدوري المصري الممتاز.

موعد الدوري الإسباني - الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة
ريال مايوركا - ريال مدريد 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1
جيرونا - فالنسيا 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 1
ريال سوسييداد - بلد الوليد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1
برشلونة - إشبيلية 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1
 

موعد الدوري الإنجليزي - الجولة 22

المباراة الموعد القناة الناقلة
نوتنجهام فورست - ليدز يونايتد 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium
توتنهام هوتسبير - مانشستر سيتي 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium
 

موعد الدوري الإيطالي - الجولة 21

المباراة الموعد القناة الناقلة
سبيزيا - نابولي 13:30 مصر، 14:30 السعودية Starz Play App
الإنتر - ميلان 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1
Starz Play App
 

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موعد الدوري المصري – الجولة 17

المباراة الموعد القناة الناقلة
الداخلية - أسوان 14:45 مصر، 15:45 السعودية OnTime Sport 2
غزل المحلة - حرس الحدود 14:45 مصر، 15:45 السعودية OnTime Sport 1
سيراميكا كليوباترا- إنبي 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sport 2
الاتحاد السكندري - الإسماعيلي 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sport 1
 

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