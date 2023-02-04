السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مونديال الأندية.. أفشة رجل مباراة الأهلى وسياتل ساوندرز

أفشة رجل المباراة
أفشة رجل المباراة

حصد محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جائزة رجل مباراة فريقه أمام سياتل ساوندرز الأمريكي ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وتأهل الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في الدور نصف النهائي بعد الانتصار على سياتل ساوندرز بهدف دون رد في الدور ربع النهائي.

وسجل محمد مجدي أفشة هدف المباراة القاتل في الدقيقة 88 بعد تسديدة قوية اصطدمت في العارضة وعادت لمجدي ليسددها في الشباك مسجلاً الهدف الأول للمارد الأحمر.

وتقام مباراة الأهلي وريال مدريد في التاسعة مساء الأربعاء المقبل في نصف نهائي مونديال الأندية.

محمد مجدي أفشة الاهلى سياتل ساوندرز الأمريكي مونديال الاندية رجل المباراة

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