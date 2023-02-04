«الوطنية للصحافة» تنعى المهندس شريف إسماعيل: كان رجلا وطنيا مخلصا

نعت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، وأعضاء الهيئة، ببالغ الحزن والأسى؛ المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس مجلس الوزراء السابق، والذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وقال المهندس عبد الصادق الشوربجي، إن المهندس شريف إسماعيل كان رجلا وطنيا مخلصا عاشقا لبلاده، وسياسيا بارزا ومثالا للنزاهة والشرف وتاريخه المهني حافل بالعمل والعطاء بلا حدود، فلم يتوان في يوم من الأيام عن العمل لما فيه صالح وخير البلاد.

وتتقدم الهيئة بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته ومغفرته وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، المهندس شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر «السابق» الذي توفي مساء اليوم السبت داعيا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن المهندس شريف إسماعيل، كان مثالا مشرفا للوطنية والوفاء، سواء في فترة عمله وزيرا للبترول والثروة المعدنية، أو خلال توليه رئاسة مجلس الوزراء.