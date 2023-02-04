السبت 04 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

7 ملايين مقابل 35%.. استثمار «مندوبك سمارت» بصعيد مصر في «شارك تانك»

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طلب مصطفى وصفي ومحمد حافظ المتسابقان في برنامج رواد الأعمال والمبتكرين الضخم “شارك تانك” مبلغ 7 ملايين جنيه استثمار مقابل 15% حصة من الشركة، وذلك لتمويل مشروع “مندوبك سمارت”.

 

وأشار محمد حافظ، إلى أنهما يسعون لتوسيع مشروعهما بمختلف المحافظات في صعيد مصر بداية من أسوان إلى الأقصر وسوهاج وغيرهم، ليبلغ عدد فروع مشروع “مندوبك سمارت” إلى 6 فروع رئيسية وفرعية، مؤكدا أن الأرباح ستزيد بشكل كبير بعد تحقيق ما خططوا إليه من توسيع المشروع، خاصة وأنهما أطلقا المشروع بشكل تجريبي منذ فترة وحقق أرباحا كبيرة بالفعل، لافتا إلى أنهم لديهم أكثر من 800 منتج.

 

وعرض رجل الأعمال محمد فاروق مبلغ 7 ملايين مقابل 50% حصة من الشركة، بشرط زيادة العمالة، وتوفير منتجات جديدة وحصرية بشكل أكبر مثل الكاش ماشين وغيرها، وهو ما أيده رجل الأعمال أحمد السويدي، وهو ما اعترض عليه الشاب محمد حافظ مبررا أن المبلغ المعروض قليل بالنسبة للمقابل 50% التي عرضت عليهم.

 

وعدل محمد فاروق عرضه باستثمار المشروع بـ7 ملايين جنيه مقابل 40% تصل إلى 30% في حال الوصول للأرقام المتفق عليها، ليستقر العرض بالنهاية على استثمار 7 ملايين جنيه مقابل 35% حصة من الشركة.

 

وتضم لجنة تحكيم بالبرنامج كلا من أحمد السويدى الرئيس والمدير التنفيذى لشركة السويدى إليكتريك، وهيلدا لوقا المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة MITCHA، محمد منصور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل من "شركة إنفينيتى سولار" وشركة "انفينيتى كابيتال انفستمنت"، عبد الله سلام الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، محمد فاروق رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة Mobica Designs، أيمن عباس رجل أعمال أسس شركة Egyptian Chinese drilling co وكان رئيساً لـ5 شركات مختلفة.

أحمد السويدى الأعمال والمبتكرين الرئيس التنفيذي تمويل مشروع بمختلف المحافظات بصعيد مصر المدير التنفيذى المحافظات

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