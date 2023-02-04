السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الكونتينر» يستعرض تقنيات مصنع «لوتس» لصناعة الجينز (فيديو)

أحمد داوود
أحمد داوود

استعرض برنامج “الكونتينر” الذي يقدمه الفنان أحمد داوود فيه حلقته الأولى التي انطلقت اليوم السبت عبر قناة “أون” الفضائية، إمكانيات مصنع “لوتس" ببورسعيد والمتخصص في صناعة البنطال والجواكيت الجينز.

وخلال الحلقة تجولت كاميرا برنامج “الكونتينر” داخل مصنع لوتس وكشفت عن التكنولوجيا الحديثة التي يستخدمها المصنع في صناعة البنطال والجواكيت الجينز ويتميز المصنع بأكبر التقنيات الحديثة في صناعة وطباعة الجينز حسب متطلبات كل عميل.

وعرض النجم أحمد داوود عملية الصناعة منذ القص حتى التنفيذ وصولا إلى التغليف داخل الكراتين استعدادا لشحنها في “الكونتينر” لتصديرها إلى مختلف دول العالم.

ويحتوي مصنع “لوتس” على مصنعان واحدا يقوم بتصنيع المواد الخام والمصنع الثاني يقوم بتصنيع وتنفيذ الجواكت والبناطيل الجينز ويحتوي مصنع لوتس على 54 خط إنتاج.

ويناقش برنامج “الكونتينر” فكرة "عقدة الخواجة" وهي أن البعض لا يعرف قيمة بلده والصناعة، على الرغم من أن دول العالم تحاول أن تكون أفضل من مصر في بعض الصناعات التي تتميز بها الأيدي الوطنية.

ويذاع البرنامج أسبوعيًا من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة السابعة و 45 دقيقة مساءً، ويسلط الضوء على نجاحات الصناعة المصرية وتصدير بعضها إلى الخارج خلال السنوات الماضية.

كما يسلط "الكونتينر" الضوء على تصنيف مصر لكل شيء من الإبرة إلى الصاروخ، سواء ملابس أو إكسسوار أو صناعات غذائية أو جلود أو أجهزة كهربائية أو حتى صناعات ثقيلة وصناعات مكملة، خاصةً في آخر 5 سنوات، ليخرج من الدولة يوميًا آلاف الكونتينرات المُحملة ببضاعة تحمل علامة "صنع في مصر"، وتسافر إلى كل بلاد العالم حتى أصبحت مصر مؤخرًا بها نقلة نوعية على الخريطة الصناعية وأصبحت لاعبًا أساسيًا في العديد من الصناعات المتطورة.

برنامج “الكونتينر” الكونتينر أحمد داوود الفنان احمد داوود مصنع لوتس

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