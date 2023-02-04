«إذا كنت طالبا».. كيف تثبت ذلك في بطاقة الرقم القومي؟

حدد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية عددا من الخطوات والإجراءات لإثبات مسمى طالب في بطاقة الرقم القومي.

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إثبات مسمى طالب في البطاقة الشخصية

ووضع قطاع الأحوال المدنية هذه الشروط من خلال أنه يتم إثبات مسمى طالب داخل الجمهورية بموجب اعتماد جهة الدراسة أو كارنيه جهة الدراسة أو كارت دخول الامتحان لذات العام الملصق عليه الصورة الشخصية، أو بموجب جواز السفر المصري الساري به مسمى "طالب".

ولا يطلب اعتماد الإدارة التعليمية أو وزارة التعليم العالي أو وزارة الخارجية لجهات الدراسة الخاصة والأجنبية داخل البلاد.

ويشهد قطاع الأحوال المدنية ثورة تطوير حقيقية، حيث يتيح للمواطن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الخدمات بشكل حضارى يليق بالمواطن.

واستحدث قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية عددًا من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق معدودات، وانتهى عصر انتظار الخدمة لعدة أيام، فى زمن التحول الرقمي، بل باتت الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم، وساهم هذا التطور في خلق حالة من الرضا لدى المواطنين، الذين أبدوا استحسانهم بالخدمات الجديدة والتطور السريع في المواقع الشرطية الخدمية.