السبت 04 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خطوات إثبات المهنة للعاملين بالحكومة فى بطاقة الرقم القومى

الأحوال المدنية بوزارة
الأحوال المدنية بوزارة الداخلية

يبحث الكثيرون عن الضوابط والخطوات الخاصة بكيفية إثبات المهنة للعاملين بالجهات الحكومية، في بطاقة الرقم القومي، وذلك من خلال مقرات الأحوال المدنية في كافة المحافظات.

قطاع الأحوال المدنية.. كيفية إثبات المهنة في البطاقة الشخصية

وحدد قطاع الأحوال المدنية عدد من الخطوات حتى يتسنى للعاملين بالجهات الحكومية إثبات المهنة في بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم.

فبالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية، يكتفى بوجود اعتماد خاتم شعار الجمهورية على استمارة الرقم القومي فقط.

أما في حالة إثبات المهنة مدير عام فأعلى فيتم إثباتها بموجب القرار الوزاري الصادر بالترقية.

وفي حالة رغبة الموظف الحكومي في تغيير مهنته إلى مهنة غير حكومية "قبل السن القانوني للإحالة للمعاش" يلزم تقديم مستند رسمي معتمد يفيد إنهاء خدمته مع التقدم بالمستندات اللازمة لإثبات المهنة الجديدة.

اقرأ أيضًا

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومى

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

 

ويشهد قطاع الأحوال المدنية ثورة تطوير حقيقية، حيث يتيح للمواطن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الخدمات بشكل حضارى يليق بالمواطن.

سعر استمارة البطاقة الشخصية وأماكن استخراجها

شركات السياحة: تأشيرة المرور للسعودية لا تؤثر على سوق العمرة بمصر

واستحدث قطاع الأحوال المدنية، برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية، عددًا من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق معدودات، وانتهى عصر انتظار الخدمة لعدة أيام، فى زمن التحول الرقمي، بل باتت الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم، وساهم هذا التطور في خلق حالة من الرضا لدى المواطنين، الذين أبدوا استحسانهم بالخدمات الجديدة والتطور السريع في المواقع الشرطية الخدمية.

بطاقة الرقم القومي أحوال المدنية التحول الرقمي الاحوال المدنية الحصول على الخدمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية المواقع الشرطية الخدمية المواقع الشرطية بطاقات الرقم القومي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

لينك تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2023

مروة ناجى تشارك فرقة «بنت البلد» فى ذكرى أم كلثوم بأوبرا الإسكندرية

وزيرة الدفاع النمساوية: ندعم أوكرانيا دون إمدادها بالسلاح

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في جميع المحافظات

أولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

تفاصيل التقدم لمنحة حكومة أستراليا للعام 2023/2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رأفت رؤوف الجاولي

أرقى لغة

صفاء النجار

معرض القاهرة الدولى للكتاب.. التحليق بجناحى إيزيس وعين حورس

سارة شريف

فى المكان الصحيح

ماجد حبته

ارفعوا أيديكم عن إفريقيا

خالد حريب

الهبدجية اشتكوا

محمد عبدالعزيز

الأب بطرس.. نموذج للمحبة

د هند جاد

الدين.. بعين الولايات المتحدة الأمريكية

أحمد الصغير

سلطة رجال الدين والدولة المصرية.. عبر العصور المختلفة!

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة مناقشة كتاب رتينة كلوب قديمة

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الروابط الثقافية بين مصر وروسيا

ندوة الإعلام و المنصات الرقمية فى معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

ما بعد «هجوم القدس».. سيناريوهات التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

زيارة استثنائية.. 5 ملفات ناقشها نتنياهو وماكرون فى فرنسا

الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو حول مبادرة السلام العربية