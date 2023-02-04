خطوات إثبات المهنة للعاملين بالحكومة فى بطاقة الرقم القومى

يبحث الكثيرون عن الضوابط والخطوات الخاصة بكيفية إثبات المهنة للعاملين بالجهات الحكومية، في بطاقة الرقم القومي، وذلك من خلال مقرات الأحوال المدنية في كافة المحافظات.

قطاع الأحوال المدنية.. كيفية إثبات المهنة في البطاقة الشخصية

وحدد قطاع الأحوال المدنية عدد من الخطوات حتى يتسنى للعاملين بالجهات الحكومية إثبات المهنة في بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم.

فبالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية، يكتفى بوجود اعتماد خاتم شعار الجمهورية على استمارة الرقم القومي فقط.

أما في حالة إثبات المهنة مدير عام فأعلى فيتم إثباتها بموجب القرار الوزاري الصادر بالترقية.

وفي حالة رغبة الموظف الحكومي في تغيير مهنته إلى مهنة غير حكومية "قبل السن القانوني للإحالة للمعاش" يلزم تقديم مستند رسمي معتمد يفيد إنهاء خدمته مع التقدم بالمستندات اللازمة لإثبات المهنة الجديدة.

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ويشهد قطاع الأحوال المدنية ثورة تطوير حقيقية، حيث يتيح للمواطن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الخدمات بشكل حضارى يليق بالمواطن.

واستحدث قطاع الأحوال المدنية، برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية، عددًا من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق معدودات، وانتهى عصر انتظار الخدمة لعدة أيام، فى زمن التحول الرقمي، بل باتت الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم، وساهم هذا التطور في خلق حالة من الرضا لدى المواطنين، الذين أبدوا استحسانهم بالخدمات الجديدة والتطور السريع في المواقع الشرطية الخدمية.