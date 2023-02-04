«القاهرة الإخبارية»: الاتحاد الأوروبى يبدأ تطبيق الحد الأقصى لسعر النفط الروسى

الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في الكثير من الخسائر على المستوى العالمي، حيث تضرر الاقتصاد العالمي بالكامل نتيجة هذه الحرب، كما أن روسيا عملت على وقف إمداد الغاز إلى دول أوروبا بسبب دعمها العسكري لأوكرانيا.

قال سلامة عطالله، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن الاتحاد الأوروبي يبدأ تطبيق الحد الأقصى لسعر النفط الروسي، حتى يتم التحكم في سعر النفط الروسي بصورة محكمة بعد أن بلغ سعر النفط الروسي أقصاه الأعوام القليلة الماضية.

النفط الروسي

وأكد عطالله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن وضع سقف للنفط الروسي يعني تواجد النفط الروسي بأسعار متوازنة بالأسواق العالمية.

الأسواق العالمية

وأضاف في حديثه، أن البدائل عن الأسواق الأوروبية بالنسبة لروسيا محدودة بصورة كبيرة، وبالتالي في حال سعت روسيا إلى وقف إمدادها للسوق الأوروبية فسوف يكلفها الأمر الكثير والكثير من الأموال.