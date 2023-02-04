شروط إثبات المهنة لأعضاء النقابات في بطاقة الرقم القومي.. تفاصيل

حدد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية عددا من الخطوات والإجراءات لإثبات المهنة الخاصة بأعضاء النقابات في بطاقة الرقم القومي.

اقرا ايضا

إثبات المهنة الخاصة بأعضاء النقابات في البطاقة الشخصية

وكشف قطاع الأحوال المدنية عن أنه من حق المواطن الاختيار بين أحد هذه البدائل: كارنيه النقابة الساري صادر في نفس العام- أو الاعتماد على استمارة البطاقة بخاتم النقابة- أو تقديم خطاب منفصل يؤكد العضوية بالنقابة- مع مراعاة المسميات والشروط المتبعة في كل نقابة على حدة

عند إثبات مهنة نقابية لأحد العاملين بالقطاع الخاص فإنه يجب اعتماد خاتم شعار الجمهورية دون اعتماد النقابة.

وعند إثبات مهنة نقابية لأحد العاملين بالقطاع الخاص فإنه يجب اعتماد النقابة المختصة بجانب تقديم برنت التأمينات الاجتماعية.

وفي حالة الرغبة في ترك المهنة النقابية يكتفي بكتابة إقرار بترك المهنة مع تقديم المستندات اللازمة لإثبات المهنة الجديدة.

وحرص قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية، على إصدار عدد من الكتيبات ومن ضمنها كتيب إرشادات الحصول على خدمات قطاع الأحوال المدنية 2023 ، في جناح معرض القطاع خلال احتفالية معرض مركبات الشرطة

ويشهد قطاع الأحوال المدنية ثورة تطوير حقيقية، حيث يتيح للمواطن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الخدمات بشكل حضارى يليق بالمواطن.

واستحدث قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية عددًا من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق معدودات، وانتهى عصر انتظار الخدمة لعدة أيام، فى زمن التحول الرقمي، بل باتت الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم، وساهم هذا التطور في خلق حالة من الرضا لدى المواطنين، الذين أبدوا استحسانهم بالخدمات الجديدة والتطور السريع في المواقع الشرطية الخدمية.