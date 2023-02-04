إذا كنت موظفا ببنك حكومى أو خاص .. خطوات إثبات المهنة بالرقم القومى

حدد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية عدد من الخطوات والإجراءات لموظفي البنوك سواء الحكومية أو الخاصة لإثبات المهنة في بطاقة الرقم القومي.

وجاءت الخطوات كالتالي بالنسبة للعاملين بالبنوك الحكومية تثبت المهنة لهم سواء النقابية أو غير النقابية، باعتماد خاتم شعار الجمهورية الخاص بالبنك وفي حالة وجود خاتم شعار للبنك الحكومي فيلزم اعتماد خاتم البنك والتصديق عليه بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالبنك المركزي.

أما بالنسبة للعاملين بالبنوك الخاصة، تثبت المهنة لهم بموجب اعتماد خاتم البنك والتصديق عليه بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالبنك.

وبالنسبة للعاملين أصحاب المهن النقابية بتلك البنوك مثل المحاسب أو المحامي وغيره يلزم الإضافة للإعتمادات السابقة اعتماد النقابة المهنية التابعين لها.

وفي حالة تقدم موظفي البنوك لتغيير المهنة على مهنة أخرى "قبل السن القانوني للإحالة للمعاش" فيلزم تقديم مستند رسمي معتمد يفيد إنتهاء الخدمة مع التقدم بالمستندات اللازمة لإثبات المهنة الجديدة.

وحرص قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية، على إصدار عدد من الكتيبات ومن ضمنها كتيب إرشادات الحصول على خدمات قطاع الأحوال المدنية 2023 ، في جناح معرض القطاع خلال احتفالية معرض مركبات الشرطة.

ويشهد قطاع الأحوال المدنية ثورة تطوير حقيقية، حيث يتيح للمواطن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الخدمات بشكل حضارى يليق بالمواطن.

واستحدث قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية عددًا من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق معدودات.