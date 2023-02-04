طاهر أبو زيد يطالب بتولي جمال الغندور رئاسة لجنة الحكام

قال طاهر أبو زيد، وزير الرياضة الأسبق، إن فرصة وصول المنتخب المصرى إلى كأس العالم المقبل ليست بالمعضلة.

وكشف "أبو زيد" خلال فعاليات ندوة "لقاء مع الكابتن طاهر أبو زيد" فى قاعة المحور الرئيسي ببلازا ١ ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب ٥٤، ويديرها إبراهيم عبد الجواد، أن عدد المنتخبات ٤٨، لافتا إلى أنه بالنظر إلى استعداد المنتخبات الأخرى لكأس العام المقبل ستجد أنها بدأت منذ انتهاء كأس العام المنتهى مؤخرا.

وأكد أن من أهم الإجراءات المطلوبة لضبط الأداء استعدادا لكأس العالم تولى كابتن جمال الغندور رئيسا للجنة التحكيم، وضبط مباريات الدورى المصرى واستمرار مبارياته بشكل مستدام قائلا: "الدورى المصرى خط أحمر يجب ألا تتوقف مبارياته لأى سبب من الأسباب".

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.