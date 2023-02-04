السبت 04 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«فاو»: ارتفاع أسعار الأرز والذرة عالميًا خلال يناير الماضي

الأرز
الأرز

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، إن متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب العالمية بلغ ​​147.4 نقطة في يناير2023، بزيادة جزئية (0.1%) مقارنة بشهر ديسمبر2022، وزيادة قدرها 6.7 نقاط أي 4.8% مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه قبل عام من الآن. 

وأضافت "الفاو"، أنه من بين سائر الحبوب الرئيسية، ارتفعت الأسعار العالمية للأرز والذرة، بينما انخفضت أسعار الشعير والقمح في يناير، وارتفعت الأسعار الدولية للأرز بنسبة 6.2% من شهر إلى آخر متأثرة بانحسار الكميات وارتفاع الطلب المحلي في بعض البلدان الآسيوية المصدرة وحركة أسعار الصرف. 

وأشارت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، إلى أن الأسعار العالمية للذرة شهدت ارتفاعًا، وإن كان ذلك بشكل هامشي (0.5%)، متأثرة في الغالب بالطلب القوي على الصادرات المتأتية من البرازيل والمخاوف بشأن ظروف الجفاف في الأرجنتين، وهو ما يعوض الاتجاه التنازلي في أسعار الصادرات الأمريكية وسط تباطؤ المبيعات. 

ومن بين سائر الحبوب الخشنة الأخرى، ارتفعت الأسعار العالمية للذرة الرفيعة بشكل طفيف حوالي 0.9%، متأثرة بشكل رئيسي بقوة أسواق الذرة وانخفاض الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر مصدر عالمي لها، بينما عبر انخفاض أسعار الشعير بنحو 1.0% عن التداعيات التي يشهدها السوق العالمي للقمح. 

ونوهت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، بأن الأسعار الدولية للقمح تراجعت للشهر الثالث على التوالي في يناير بنسبة 2.5%، حيث زادت الإمدادات العالمية في ظل توفر إنتاج أكبر مما كان متوقعًا في السابق في أستراليا والاتحاد الروسي.

جدير بالذكر أن مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية لقياس التغير الشهري في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية الأساسية، وهو يتألف من متوسط مؤشرات أسعار 5 مجموعات من السلع الأساسية مرجحة بحصة كل مجموعة من المجموعات من الصادرات خلال الفترة 2014-2016. 

منظمة الأغذية الزراعة فاو الذرة الطلب المحلي

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وائل لطفي

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