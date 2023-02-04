نائبة بريطانية تصف ريشي سوناك بـ«الضعيف» وتنتقد تفشي الفساد

حذرت المستشارة البريطانية في حكومة الظل راشيل ريفز، من محاولة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لجر البلاد إلى الخلف، واصفة إياه بـ"الضعيف".

وقالت ريفز في تصريح صحفي إن فضائح الفساد تصرف انتباه الحكومة عن المضي في إعادة بناء الاقتصاد، وفقا لصحيفة ذا ميرور.

وأوضحت المستشارة البريطانية أن التضخم فى بريطانيا وصل 10.5٪ وهو قريب من أعلى مستوى له في 40 عاما، مشيرة إلى أن سوناك إما غير مبال أو غبي لفشله في معرفة حقيقة فضائح الفساد التي تورط بها وزراؤه، على حد وصفها.

وأشارت إلى أن قرار سوناك بعدم إقالة نائبه دومينيك راب رغم تراكم ادعاءات التنمر ضده يظهر مدى ضعفه، موضحة أن سوناك لا يمكنه إجراء انتخابات لأنه يعلم أنه سيخسرها، وأنه قائد ضعيف ولا يمكنه التخلص من هؤلاء الناس، على حد تعبيرها.

وأوضحت ريفز أن سوناك أضعف من أن يتخذ إجراءات حاسمة تجاه أى أزمة تواجه بريطانيا.

وسخرت ريفز من ادعاء سوناك بعدم معرفته أن ناظم الزهاوي يخضع للتحقيق بتهمة التهرب الضريبي حتى بعد أن عينه رئيسا لحزب المحافظين.

رئيس وزراء بريطانيا يتعهد بتقديم نظام لجوء جديد يعالج أزمة الهجرة خلال أيام

وفى تصريحات سابقة له، تعهد رئيس الوزراء البريطانى بتثبيت نظام لجوء جديد من شأنه ترحيل المهاجرين غير الشرعيين "فى غضون أيام أو أسابيع".

وفى لقاء أجراه سوناك مع "توك تى فى" نقلته صحيفة "اكسبريس" البريطانية بمناسبة الاحتفال بأول 100 يوم له في المنصب، قال سوناك إنه سيمضي قدمًا في خطة إرسال الأشخاص الذين يأتون في قوارب صغيرة عبر القنال الانجليزى إلى رواندا عند حدوث مشكلات قانونية تم حلها مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأقر سوناك فى مقابلته بأن أزمة المهاجرين ستكون حاسمة لإعادة انتخاب حكومته.