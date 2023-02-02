الخميس 02 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عضو المحافظين البريطانى: سوناك المسؤول الأول عن حل مشاكل البريطانيين

سامية الأطرش عضو
سامية الأطرش عضو حزب المحافظين البريطاني

قالت سامية الأطرش، عضو حزب المحافظين البريطاني، إن الركود الاقتصادي البريطاني هو الذي جعلنا نعيش هذه الظروف الآن، مشيرة إلى أن نقابات العمال هددت بالتصعيد الأكبر لوتيرة الاضرابات.

رواتب الموظفين تكاد تكفيهم

وأضافت خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "هذا المساء"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن رواتب الموظفين، نتيجة للتضخم بالكاد تجعلهم يلبون مطالب عوائلهم، مؤكدة أن الحكومة البريطانية تقول إن العجز في صندوق المال يصل إلى 24 مليار جنيه استرليني ولا تستطيع الوفاء بزيادة الرواتب وهم طالبوا بزيادة 19% وبعد التفاوض وصلت إلى 10% .

وأكدت أن عدم نجاح المفاوضات يكون من الطرفين لحزب المحافظين والعمال، مشيرة إلى أن الأيام والشهور المقبلة ستعيش بريطانيا شتاء عاصفًا، والحكومة البريطانية تواجه ختبارًا في مطالب المضربين عن العمل في إعطاء حقوقهم.

وتابعت، أن المسؤول الأول في حل هذه المشاكل هو رئيس الوزارء ريشي سوناك، حتى تسير الدولة في مسارها، مؤكدة أن تصريح "سوناك"، بأنه سيضع قوانين جديدة تمنع الإضراب ستزيد من حدة الاضرابات.

عضو حزب المحافظين البريطاني ريشي سوناك المشاكل الحكومة البريطانية المفاوضات مطالب المضربين

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