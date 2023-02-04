رئيس الوزراء الرومانى: حجم التجارة مع مصر يبلغ مليار دولار

أكد رئيس الوزراء الروماني، نيكولاي تشوكا، أن النقاشات مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ورمانيا في عدة مجالات.

وأضاف تشوكا، خلال مؤتمر صحفي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن حجم التجارة بين مصر ورومانيا يبلغ مليار دولار، مؤكدًا أنه يجب بحث المزيد من السبل لزيادة العلاقات التجارية مع مصر، خصوصًا مع استمرار الغزو الروسي على أوكرانيا الذي أتاح فرصة التعاون مع دول الجوار وأهمية تعزيز العلاقات مع تلك الدول.

وأكد رئيس الوزراء الروماني استمرار التناقش مع الدكتور مصطفى مدبولي، وبين وزراء رومانيا ومصر، مؤكدًا سعي بلاده لمزيد من التعاون لضمان تلبية متطلبات البلدين.

وأشار إلى أن رومانيا ستبذل قصارى جهدها لتجنب الأزمة الغذائية العالمية، وسنعمل على تلبية كافة الاحتياجات المصرية من المواد الغذائية لتعويض كافة الجوانب التي تعاني من النقص والعجز.

وأوضح أن رومانيا ستقوم بدورها في إفريقيا بالتعاون مع مصر والقارة، ولن ندخر جهدًا لتعزيز الجوانب الاقتصادية في أقرب وقت ممكن، وسنبحث كل الفرص لتعزيز الروابط بين مصر ودول أوروبا.