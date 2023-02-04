«الصحة»: حققنا نجاحات كثيرة فى التعامل مع انتشار كورونا

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور حسام عبدالغفار، أن الدولة المصرية حققت الكثير من النجاحات في ملف التعامل مع الانتشار الوبائي لفيروس كورونا، وتنصح منظمة الصحة العالمية باستمرار التلقيح ومواصلة الجرعات المنشطة للمواطنين للحفاظ على الصحة العامة وتقليل أعداد الإصابات والوفيات.

وقال عبدالغفار- في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري: «إن حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا، التي انطلقت في 29 يناير الماضي، واحدة من الحملات التي تقوم بها الوزارة للحفاظ على الصحة العامة في التعامل مع "كوفيد 19".. حيث انطلقت في عدة محافظات منها المنوفية والمنيا وأسيوط وقنا وغدًا ستنضم إليها محافظة القليوبية».

وأضاف أنه «خلال أقل من أسبوع من انطلاق هذه الحملة نجحنا في تطعيم ما يقرب من نصف مليون مواطن، وذلك من خلال الفرق المتنقلة التي تزور التجمعات والبيوت والمولات ومحطات القطارات والأتوبيسات والمساجد والكنائس للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين الذين يتم تطعيمهم بالجرعات التنشيطية».

وأشار إلى أن الحملة سوف تستمر لتصل إلى 27 محافظة، حيث تبدأ بالمحافظات التي كان بها نسب تطعيم أقل من غيرها بالنسبة للجرعة التنشيطية حتى تصل إلى جميع المحافظات.

وأوضح أن الدولة المصرية حققت الكثير من النجاحات، وذلك بتوجيهات القيادة السياسية والجهد الذي بذلته الحكومة ووزارة الصحة والسكان، مؤكدًا توافر جميع أنواع اللقاحات التي أجازتها منظمة الصحة العالمية "فايزر، مودرنا، سبوتنك، جونسون أند جونسون، سينوفارم وسينوفاك".