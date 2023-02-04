السبت 04 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة»: حققنا نجاحات كثيرة فى التعامل مع انتشار كورونا

مواطنين
مواطنين

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور حسام عبدالغفار، أن الدولة المصرية حققت الكثير من النجاحات في ملف التعامل مع الانتشار الوبائي لفيروس كورونا، وتنصح منظمة الصحة العالمية باستمرار التلقيح ومواصلة الجرعات المنشطة للمواطنين للحفاظ على الصحة العامة وتقليل أعداد الإصابات والوفيات.

وقال عبدالغفار- في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري: «إن حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا، التي انطلقت في 29 يناير الماضي، واحدة من الحملات التي تقوم بها الوزارة للحفاظ على الصحة العامة في التعامل مع "كوفيد 19".. حيث انطلقت في عدة محافظات منها المنوفية والمنيا وأسيوط وقنا وغدًا ستنضم إليها محافظة القليوبية».

وأضاف أنه «خلال أقل من أسبوع من انطلاق هذه الحملة نجحنا في تطعيم ما يقرب من نصف مليون مواطن، وذلك من خلال الفرق المتنقلة التي تزور التجمعات والبيوت والمولات ومحطات القطارات والأتوبيسات والمساجد والكنائس للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين الذين يتم تطعيمهم بالجرعات التنشيطية».

وأشار إلى أن الحملة سوف تستمر لتصل إلى 27 محافظة، حيث تبدأ بالمحافظات التي كان بها نسب تطعيم أقل من غيرها بالنسبة للجرعة التنشيطية حتى تصل إلى جميع المحافظات.

وأوضح أن الدولة المصرية حققت الكثير من النجاحات، وذلك بتوجيهات القيادة السياسية والجهد الذي بذلته الحكومة ووزارة الصحة والسكان، مؤكدًا توافر جميع أنواع اللقاحات التي أجازتها منظمة الصحة العالمية "فايزر، مودرنا، سبوتنك، جونسون أند جونسون، سينوفارم وسينوفاك".

وزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة كورونا منظمة الصحة العالمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

لينك تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2023

أولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في جميع المحافظات

إصابة طفلين في حادث تصادم أثناء عبورهما الطريق بالبحيرة

سعر الدولار اليوم السبت 4 فبراير 2023 في بداية التعاملات الصباحية

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رأفت رؤوف الجاولي

أرقى لغة

صفاء النجار

معرض القاهرة الدولى للكتاب.. التحليق بجناحى إيزيس وعين حورس

سارة شريف

فى المكان الصحيح

ماجد حبته

ارفعوا أيديكم عن إفريقيا

خالد حريب

الهبدجية اشتكوا

محمد عبدالعزيز

الأب بطرس.. نموذج للمحبة

د هند جاد

الدين.. بعين الولايات المتحدة الأمريكية

أحمد الصغير

سلطة رجال الدين والدولة المصرية.. عبر العصور المختلفة!

صور

إقبال كبير على معرض القاهرة الدولى للكتاب فى يومه العاشر

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة مناقشة كتاب رتينة كلوب قديمة

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الروابط الثقافية بين مصر وروسيا

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم حالات حرجة.. إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى جنوب أريحا

رئيس النواب الأردنى: الحكومة الإسرائيلية أصبحت عبئًا على عملية السلام

ما بعد «هجوم القدس».. سيناريوهات التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين