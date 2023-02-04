محافظ أسيوط: تسخير كافة الإمكانات المتاحة للتخلص الآمن من المخلفات

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على العمل على تطوير منظومة النظافة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة.

وأشار إلى تسخير كافة الإمكانات المتاحة وتقديم سبل الدعم الممكنة لرفع مستوى النظافة والتخلص الآمن من المخلفات والحفاظ على البيئة المحيطة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها، لافتًا إلى استمرار تنفيذ حملات النظافة والتجميل ورفع القمامة، وإزالة المخلفات على مدار اليوم خلال الفترتين الصباحية والمسائية بالمراكز والأحياء.

وأوضح أن الوحدات المحلية بمراكز (البداري والغنايم وصدفا والفتح) قامت بشن حملات للنظافة حيث تم رفع المخلفات ومنع تراكمات القمامة وشفط الأتربة من جانبي الطرق وعدد من الشوارع والميادين فضلاً عن تسوية الشوارع غير المرصوفة لتمهيد وتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين.

جاء ذلك بمشاركة مسئولي ومشرفي قطاعات النظافة والمخلفات الصلبة والبيئة وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية بكل وحدة محلية كـ (سيارات القمامة واللوادر والحاويات والكنس الآلي وشفط الأتربة و...) وغيرها من المعدات.

حملات النظافة

حملات النظافة

حملات النظافة

حملات النظافة

حملات النظافة

حملات النظافة