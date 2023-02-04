السبت 04 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

في اليوم العالمي.. طرق الوقاية من الإصابة بالسرطان (فيديوجراف)

السرطان
السرطان

تحتفل منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي للسرطان في 4 فبراير من كل عام، حيث يعتبر ثاني سبب رئيسي للوفاة على مستوى العالم، ويمثل ما يقرب من 1 من كل 6 وفيات على مستوى العالم.

وفي السياق، استعرضت فضائية «إكسترا نيوز» طرق الوقاية من الإصابة بالسرطان على النحو التالي: 

  • تجنب التدخين وتناول الكحوليات.
  • المحافظة على الوزن المثالي للجسم.
  • تجنب الأطعمة المصنعة والمنتجات الكيماوية.
  • تناول الخضروات والفواكه الطازجة باستمرار.
  • تناول الأغذية الصحية في الوجبات.

شعار اليوم العالمي للسرطان

وتم اختيار شعار اليوم العالمي للسرطان ليهدف إلى سد فجوة الرعاية الصحية، والتشجيع على الكشف المبكر ومكافحة السرطان من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة، ونشر الوعي حول طرق الوقاية والتشخيص والعلاج.

ومن أبرز أهداف اليوم العالمي للتوعية بأمراض السرطان، تقديم الدعم ونشر التوعية بالإصابة وطرق الوقاية للحد من الوفيات المبكرة الناتجة عن الإصابة بالأمراض غير المعدية بنسبة تصل إلى 25% بحلول عام 2025، وتحفيز الأشخاص على الكشف المبكر، ونشر التثقيف بأنواع الأورام السرطانية ومراحل الإصابة بها وطرق العلاج المناسبة.

 

الاكتشاف المبكر التشخيص والعلاج الأغذية الصحية الخضروات والفواكه اليوم العالمي للسرطان اليوم العالمي للتوعية جميع فئات المجتمع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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