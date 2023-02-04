السبت 04 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة مسن بطلق ناري في الرأس بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

جثة
جثة

استقبل مستشفى طما المركزى شمالى محافظة سوهاج، مزارعا مسن  يقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج مصابا بجرح  بالجبهة و فروة الرأس واشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ.

تلقت مديرية أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بإصابة مزارع بطلق ناري بالرأس على إثر وقوع مشاجرة بدائرة المركز؛ بسبب خلافات الجيرة وتم نقل المصاب للمستشفى للعلاج.

 كشفت التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية مفتش مباحث مركز شرطة سوهاج ورئيس وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، بوصول مزارع إلى مستشفي سوهاج الجامعي ويقيم  دائرة مركز سوهاج مصاباً " بطلق ناري بالرأس.

 

وباستجواب ابنه، عامل، اتهم كل من " إ . ن " عامل أجري، و" أ . ر "، بالتعدي علي والده وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزة المتهم الأول مما نتج عنه إصابته بسبب خلافات الجيرة.

وضبط المتهم والسلاح المستخدم عبارة عن  فرد روسي صناعة محلية.

وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

 

مزارعا مسن مستشفى طما نزيف داخلى بالمخ مستشفى سوهاج الجامعى اللواء مدير أمن سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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