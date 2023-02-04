دورى القسم الثانى.. «إف سى زد» يواجه النصر للانفراد بصدارة المجموعة

تقام اليوم 4 مباريات في ختام الأسبوع السادس عشر بدوري القسم الثاني، منها مباراتان بالمجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد، ومباراة واحدة في المجموعة الثانية، وأخرى في المجموعة الثالثة.

في المجموعة الثانية يستضيف إف سي زد الثالث برصيد 32 نقطة بقيادة مجدي عبد العاطي فريق النصر الرابع عشر برصيد 14 نقطة بقيادة طارق السيد، ويرفع إف سي زد شعار لا بديل عن الفوز والوصول للنقطة 35 والانفراد بصدارة المجموعة، بعد هزيمة القناة أمام بتروجت أمس وتوقف رصيده عند 34 نقطة وتعادل السكة الحديد مع مستقبل وطن وارتفاع رصيده إلى 34 نقطة.

وحقق إف سي زد 7 انتصارات متتالية قبل أن يتعادل في الجولة الماضية مع السكة الحديد، وفي المقابل يسعى النصر لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين مركزه في جدول المجموعة بعدما جمع 9 نقاط من أخر خمس مباريات بالفوز على الإعلاميين والترسانة والإنتاج الحربي والهزيمة أمام القناة وبورتو السويس.

وفي المجموعة الأولى يستضيف شبان قنا الثالث عشر برصيد 14 نقطة بقيادة كمال الزين فريق الفيوم العاشر برصيد 18 نقطة ،ويحل المدينة المنورة الأخير برصيد 9 نقاط بقيادة شديد قناوي ضيفًا على فريق كيما الثامن برصيد 22 نقطة بقيادة علي عاشور، ويسعى كيما للفوز والوصول للنقطة 25 والانفراد بالمركز السادس وتقليص الفارق مع النصر للتعدين الذي يحتل المركز الخامس إلى نقطة واحدة والمنافسة على التأهل لدوري المحترفين.

وفي المجموعة الثالثة يستضيف الحمام الحادي عشر برصيد 17 نقطة فريق سبورتنج السكندري الذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة وجمع الحمام 4 نقاط من أخر مباراتين بالفوز على كفر الشيخ والتعادل مع المجد السكندري، في حين فشل سبورتنج في تحقيق أي فوز في المباريات الست الأخيرة وجمع منها نقطتين فقط بالتعادل مع الأوليمبي وبايونيرز والهزيمة أمام طنطا وكفر الشيخ وبروكسي وأبوقير للأسمدة.