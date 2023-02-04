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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 4 فبراير 2023

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء

سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 4 فبراير 2023.. تعد عمليات البحث عن أسعار مواد البناء هى الأكثر بنسب البحث على محرك البحث "جوجل" فقد أصبح الكثيرون حريصون لمتابعة سعر الحديد والأسمنت لمعرفة مؤشر البناء بمصر.


أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 4 فبراير 2023

وشهدت الأسواق المحلية انخفاض ملحوظ فى سعر الحديد في مصر، اليوم، السبت الموافق 4 فبراير 2023، مع انخفاض طفيف في أسعار الأسمنت الرمادي، والذي وصل سعره في السوق المصرية إلى 1954.51 جنيه.
في التقرير التالى، تستعرض"الدستور" لقرائها ومتابعيها سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 4 فبراير 2023.

 

سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 4 فبراير 2023

تفاقمت أسعار مواد البناء ليصبح الأمر صعب على كثير من الراغبين في إنشاء وحدات سكنية لهم أو الاستثمار في هذا المجال الضخم، فقط وصل سعر الحديد الاستثماري للطن 27029.73 جنيه، بقيمة تغيير في السعر نحو -270.27 جنيها.


سعر حديد عز للطن
وصل سعر  الطن الواحد من حديد عز للطن إلى 
28939.83 جنيها وذلك وفقًا لما رصدته التقارير المحلية

سعر الأسمنت الرمادي للطن.
ولقد وصل قيمة الطن الواحد من الأسمنت الرمادي إلى 
1954.51 جنيه بقيمة تغيير في السعر نحو -16.05 جنيها.

 

سعر الحديد والاسمنت اليوم السبت 4 فبراير 2023.

لقد تفاقم سعر الحديد في مصر 10 آلاف جنيه من 18 ألف جنيه، والذي قد سجلها طن التسليح في مصر الشهر الماضي إلى 28 ألف جنيه، خلال الأيام الماضية ، وجاء ذلك بعدما شهد الدولار الأوربي ارتفاع جنوني في البنوك وتحريك سعر الفائدة عالميا ومحليًا.

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أسعار الحديد والأسمنت في مصر

لقد وصلت أسعار حديد التسليح، اليوم السبت الموافق ٤ من فبراير الجاري، فى  شركة عز نحو 28939.83 جنيه، بقيمة تغيير في السعر نحو ٣٥.١١ جنيها.

 

أسعار الأسمنت في مصر

فى حين بلغ قيمة الطن الواحد من أسمنت السويدي أرض المصنع 1350 جنيهًا ، والمخصوص 1380 جنيهًا للطن، والممتاز 1480 جنيهًا للطن، وحلوان 1390 جنيهًا للطن.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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