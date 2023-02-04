السبت 04 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محمد صبرى يحصل على المفتاح الذهبى بـ«الدوم»

المتسابق محمد صبري
المتسابق محمد صبري

حصل المتسابق محمد صبري، ابن محافظة المنيا، على المفتاح الذهبي من جميع أعضاء لجنة اليوم من برنامج "الدوم" عن فئة التمثيل، والمتمثلة في الشاعر أمير طعيمة، الفنانة أنوشكا، المطرب الكبير حميد الشاعري.

مواهب مصر 

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

"الدوم" 

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالًا شديدًا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من أن تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

محمد صبري مواهب الدوم لجنة تحكيم الدوم مواهب الدوم الغنائية دي ام سي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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