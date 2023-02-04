السبت 04 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 4-2-2023

كرة القدم
كرة القدم

تشهد مباريات اليوم، مع بداية الساعات الأولى العديد من المباريات الهامة والمباريات الحاسمة في مختلف البطولات، ويزداد التساؤل من قبل مشجعين الكرة عن مواعيد مباريات اليوم السبت 4-2-2023 والقنوات الناقلة.

 

مواعيد مباريات اليوم السبت 4-2-2023 

يقدم لكم الدستور جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 4 فبراير 2023، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

مواعيد مباريات اليوم السبت

مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت

14:30  إيفرتون  ضد أرسنال
17:00  أستون فيلا ضد  ليستر سيتي
17:00 برينتفورد  ضد ساوثهامبتون
17:00  برايتون ضد  بورنموث
17:00 مانشستر يونايتد ضد  كريستال بالاس
17:00 ولفرهامبتون  ضد ليفربول
19:30  نيوكاسل ضد  وستهام

 

موعد مباريات الدوري الألماني اليوم السبت 4 فبراير 2023 

16:30  بوروسيا دورتموند ضد  فرايبورج
16:30  يونيون برلين  ضد ماينز
16:30  كولن ضد  لايبزيج
16:30 آينتراخت فرانكفورت ضد هرتا برلين
16:30 بوخوم ضد  هوفنهايم
19:30 بوروسيا مونشنجلادباخ  ضد شالكة

 

موعد مباريات الدوري الإيطالي اليوم السبت 4 فبراير 2023

16:00  كريمونيسي ضد فريق  ليتشي
19:00  روما ضد فريق  إمبولي
21:45  ساسولو ضد فريق  أتالانتا

معسكر الإسكندرية.. الإسماعيلى يخوض مرانه الرئيسى قبل مباراة الاتحاد السكندرى (صور)

مدرب أوكلاند سيتى يكشف لآخر النهار مفاجأة عن مباراة الأهلى وسياتل الأمريكى

 

موعد مباريات كأس العالم للأندية اليوم السبت 4 فبراير 2023


16:30 الوداد البيضاوي ضد فريق الهلال
19:00 الأهلي ضد سياتيل ساونديرز  

 

موعد مباريات أمم أفريقيا للمحلين _ النهائي اليوم السبت  4 فبراير 2023

21:30 فريق الجزائر ضد السنغال


موعد مباريات الدوري السعودي اليوم السبت

15:00 الطائي ضد فريق الاتحاد
17:00 الفيحاء ضد فريق  الوحدة

موعد مباريات الدوري العماني

15:15 النهضة ضد نادي عمان
17:15 السيب ضد المصنعة
18:00 العروبة ضد النصر العماني
موعد الدوري القطري اليوم السبت

15:35 الوكرة ضد الغرافة
15:35 السد ضد أم صلال
18:00 الريان ضد العربي
18:00 الدحيل ضد الأهلي 

موعد الدوري التركي اليوم السبت

12:30 أنقرة غوجو ضد فاتح قره جمرك
15:00 سيفاس سبور ضد بشكتاش
18:00 أنطاليا سبور ضد غازي عنتاب

مواعيد مباريات اليوم السبت مواعيد مباريات اليوم مباريات اليوم السبت مباريات مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم السبت 4-2-2023 الأهلي ضد سياتيل ساونديرز موعد مباريات الدوري السعودي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

لينك تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2023

سعر الذهب اليوم السبت 4 فبراير 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر الدولار اليوم السبت 4- 2- 2023 فى البنوك المصرية

تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 4-2-2023

درجات الحرارة اليوم السبت 4-2-2023 فى محافظات مصر

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رأفت رؤوف الجاولي

أرقى لغة

صفاء النجار

معرض القاهرة الدولى للكتاب.. التحليق بجناحى إيزيس وعين حورس

سارة شريف

فى المكان الصحيح

ماجد حبته

ارفعوا أيديكم عن إفريقيا

خالد حريب

الهبدجية اشتكوا

محمد عبدالعزيز

الأب بطرس.. نموذج للمحبة

د هند جاد

الدين.. بعين الولايات المتحدة الأمريكية

أحمد الصغير

سلطة رجال الدين والدولة المصرية.. عبر العصور المختلفة!

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة مناقشة كتاب رتينة كلوب قديمة

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الروابط الثقافية بين مصر وروسيا

ندوة الإعلام و المنصات الرقمية فى معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

ما بعد «هجوم القدس».. سيناريوهات التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

زيارة استثنائية.. 5 ملفات ناقشها نتنياهو وماكرون فى فرنسا

الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو حول مبادرة السلام العربية