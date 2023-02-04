تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 4-2-2023
تشهد مباريات اليوم، مع بداية الساعات الأولى العديد من المباريات الهامة والمباريات الحاسمة في مختلف البطولات، ويزداد التساؤل من قبل مشجعين الكرة عن مواعيد مباريات اليوم السبت 4-2-2023 والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات اليوم السبت 4-2-2023
يقدم لكم الدستور جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 4 فبراير 2023، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.
مواعيد مباريات اليوم السبت
مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت
14:30 إيفرتون ضد أرسنال
17:00 أستون فيلا ضد ليستر سيتي
17:00 برينتفورد ضد ساوثهامبتون
17:00 برايتون ضد بورنموث
17:00 مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس
17:00 ولفرهامبتون ضد ليفربول
19:30 نيوكاسل ضد وستهام
موعد مباريات الدوري الألماني اليوم السبت 4 فبراير 2023
16:30 بوروسيا دورتموند ضد فرايبورج
16:30 يونيون برلين ضد ماينز
16:30 كولن ضد لايبزيج
16:30 آينتراخت فرانكفورت ضد هرتا برلين
16:30 بوخوم ضد هوفنهايم
19:30 بوروسيا مونشنجلادباخ ضد شالكة
موعد مباريات الدوري الإيطالي اليوم السبت 4 فبراير 2023
16:00 كريمونيسي ضد فريق ليتشي
19:00 روما ضد فريق إمبولي
21:45 ساسولو ضد فريق أتالانتا
موعد مباريات كأس العالم للأندية اليوم السبت 4 فبراير 2023
16:30 الوداد البيضاوي ضد فريق الهلال
19:00 الأهلي ضد سياتيل ساونديرز
موعد مباريات أمم أفريقيا للمحلين _ النهائي اليوم السبت 4 فبراير 2023
21:30 فريق الجزائر ضد السنغال
موعد مباريات الدوري السعودي اليوم السبت
15:00 الطائي ضد فريق الاتحاد
17:00 الفيحاء ضد فريق الوحدة
موعد مباريات الدوري العماني
15:15 النهضة ضد نادي عمان
17:15 السيب ضد المصنعة
18:00 العروبة ضد النصر العماني
موعد الدوري القطري اليوم السبت
15:35 الوكرة ضد الغرافة
15:35 السد ضد أم صلال
18:00 الريان ضد العربي
18:00 الدحيل ضد الأهلي
موعد الدوري التركي اليوم السبت
12:30 أنقرة غوجو ضد فاتح قره جمرك
15:00 سيفاس سبور ضد بشكتاش
18:00 أنطاليا سبور ضد غازي عنتاب