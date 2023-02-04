تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 4-2-2023

تشهد مباريات اليوم، مع بداية الساعات الأولى العديد من المباريات الهامة والمباريات الحاسمة في مختلف البطولات، ويزداد التساؤل من قبل مشجعين الكرة عن مواعيد مباريات اليوم السبت 4-2-2023 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم السبت 4-2-2023

يقدم لكم الدستور جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 4 فبراير 2023، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

مواعيد مباريات اليوم السبت

مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت

14:30 إيفرتون ضد أرسنال

17:00 أستون فيلا ضد ليستر سيتي

17:00 برينتفورد ضد ساوثهامبتون

17:00 برايتون ضد بورنموث

17:00 مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس

17:00 ولفرهامبتون ضد ليفربول

19:30 نيوكاسل ضد وستهام

موعد مباريات الدوري الألماني اليوم السبت 4 فبراير 2023

16:30 بوروسيا دورتموند ضد فرايبورج

16:30 يونيون برلين ضد ماينز

16:30 كولن ضد لايبزيج

16:30 آينتراخت فرانكفورت ضد هرتا برلين

16:30 بوخوم ضد هوفنهايم

19:30 بوروسيا مونشنجلادباخ ضد شالكة

موعد مباريات الدوري الإيطالي اليوم السبت 4 فبراير 2023

16:00 كريمونيسي ضد فريق ليتشي

19:00 روما ضد فريق إمبولي

21:45 ساسولو ضد فريق أتالانتا

موعد مباريات كأس العالم للأندية اليوم السبت 4 فبراير 2023



16:30 الوداد البيضاوي ضد فريق الهلال

19:00 الأهلي ضد سياتيل ساونديرز

موعد مباريات أمم أفريقيا للمحلين _ النهائي اليوم السبت 4 فبراير 2023

21:30 فريق الجزائر ضد السنغال



موعد مباريات الدوري السعودي اليوم السبت

15:00 الطائي ضد فريق الاتحاد

17:00 الفيحاء ضد فريق الوحدة

موعد مباريات الدوري العماني

15:15 النهضة ضد نادي عمان

17:15 السيب ضد المصنعة

18:00 العروبة ضد النصر العماني

موعد الدوري القطري اليوم السبت

15:35 الوكرة ضد الغرافة

15:35 السد ضد أم صلال

18:00 الريان ضد العربي

18:00 الدحيل ضد الأهلي

موعد الدوري التركي اليوم السبت

12:30 أنقرة غوجو ضد فاتح قره جمرك

15:00 سيفاس سبور ضد بشكتاش

18:00 أنطاليا سبور ضد غازي عنتاب