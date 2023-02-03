معسكر الإسكندرية.. الإسماعيلي يخوض مرانه الرئيسي قبل مباراة الاتحاد السكندري (صور)

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي، مرانه الرئيسي مساء اليوم، ضمن برنامج الإعداد لمواجهة الاتحاد في مسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الفريق معسكر في الإسكندرية، منذ أيام بعد موافقة مجلس الإدارة برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي، من أجل التركيز بشكل أكبر على هذا اللقاء الصعب.

المران بدأ باجتماع عقده الجهاز الفني مع اللاعبين، حثهم خلاله على ضرورة حصد نتيجة إيجابية وبذل قصارى الجهد من أجل تعديل مسار الفريق في منافسات المسابقة.

تطرق المران لمجموعة من التدريبات الخططية، والتي تستهدف هز شباك الفريق المنافس، قبل أن يتم تخصيص وحدات بدنية شاقة للنهوض بالمعدلات البدنية قبل لقاء الأحد.

واختتم المران بتقسيمة للوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للخطط الفنية المرغوب تطبيقها، بجانب سبل التعامل مع نقاط القوة لدى المنافس والعمل على الحد منها في المباراة المرتقبة.

موعد مباراة الإسماعيلي والإتحاد السكندري بالدوري الممتاز

ويحل الإسماعيلي ضيفاً ثقيلا نظيره الاتحاد السكندري، مساء الأحد المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر والأخيرة من الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز (موسم 2022/2023).

23 لاعبًا بمعسكر الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد بالدوري

وكان أحمد حسام استقر على ضم 23 لاعبًا في قائمة فريقه لمعسكر الإسكندرية المغلق، استعدادا لمواجهة زعيم الثغر.

وشهدت القائمة استبعاد المهاجم باسم مرسي الذي انضم للبنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بالإضافة التونسي حمدي النقاز عقب فسخ عقده مع النادي بالتراضي بين الطرفين، وصالح جمعة لأسباب فنية.

حراسة المرمي: محمد فوزي – محمد كوكو – أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: كريم عرفات – محمد هاشم – باهر المحمدي – محمد نصر – محمد دسوقي – أحمد محسن – كريم الديب.

خط الوسط: عمر الوحش – محمد مخلوف – محمد حسن – سيرجي أكا – عماد حمدي – محمد بيومي – أحمد مدبولي – محمود الشبراوي – محمد عبد السميع – عمر الساعي – ياو أنور.

خط الهجوم: محمد الشامي – فراس شواط.

معسكر الإسماعيلي المغلق

معسكر الإسماعيلي المغلق

معسكر الإسماعيلي المغلق

معسكر الإسماعيلي المغلق

معسكر الإسماعيلي المغلق

معسكر الإسماعيلي المغلق

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