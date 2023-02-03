مدرب أوكلاند سيتى يكشف لآخر النهار مفاجأة عن مباراة الأهلى وسياتل الأمريكى

انفرد برنامج "آخر النهار"، بحوار قصير مع مدرب أوكلاند سيتي، ألبيرت ريبيرا، كشف فيه لماذا الأهلي كان الأحق بالفوز على فريقه، ضمن منافسات الدور الأول ببطولة كأس العالم للأندية.

وقال مدرب أوكلاند سيتي إن الأهلي يسعى طوال الوقت لإسعاد جماهيره، ونجح في تحقيق الفوز على أوكلاند سيتي، وهو فوز مستحق.

وتحدث ريبيرا عن مفاجأة في المباراة القادمة للأهلي مع فريق سياتل ساوندرز الأمريكي، التي تقام غدًا السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، قائلًا: "إن سياتل الأمريكي، يعاني من نفس المشكلة التي يعاني منها أوكلاند سيتي، لذا فرص فوز الأهلي، عليه كبيرة جدًا".