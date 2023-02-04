السبت 04 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الدولار اليوم السبت 4- 2- 2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

مع بداية الأيام الأسبوعية وساعات العمل حرص الآلاف من المواطنين على التعرف حول سعر الدولار اليوم السبت 4- 2- 2023 في البنوك المصرية بعد استقراره، مقابل سعر الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة بمصر.

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سعر الدولار اليوم السبت 4- 2- 2023 في البنوك المصرية

وتنشر «الدستور»، في هذا التقرير، سعر الدولار اليوم السبت 4 فبراير 2023 في البنوك المصرية. 

وثبت سعر الدولار في بنك مصر عند سعر قيمته 30.13 للشراء، ومبلغ 30.23 جنيه للبيع، وبالبنك التجاري الدولي بنك cib سجل  مبلغ 30.23 جنيه للشراء، وقيمة 30.33 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية، سجل مبلغ 30.23 جنيه للشراء، 30.33 جنيه للبيع، بينما وصل متوسط سعر الصرف بالبنك المركزى المصرى عند مبلغ 30.24 جنيه للشراء، وقيمة 30.33 جنيه للبيع.

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أسعار الدولار اليوم السبت

وسجل سعر الدولار اليوم السبت 4 فبراير 2023  فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار اليوم السبت 4 فبراير 2023 فى البنك المركزى المصرى

30.24 جنيه للشراء.

30.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى اليوم السبت 4 فبراير 2023  

وصل سعر الدولار اليوم السبت 30.13 جنيه للشراء.

بلغ سعر الدولار اليوم السبت 30.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت 4 فبراير 2023  فى بنك مصر

بلغ سعر الدولار اليوم السبت 30.13 جنيه للشراء.
30.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية اليوم السبت 4 فبراير 2023   

بلغ سعر الدولار اليوم السبت 4 فبراير 30.23 جنيه للشراء.
30.33 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم السبت 4 فبراير 2023  فى البنك التجارى الدولى "cib"

بلغ سعر الدولار اليوم السبت 30.23 جنيه للشراء.
بلغ سعر الدولار اليوم السبت 30.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت 4 فبراير 2023 فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

وصل سعر الدولار اليوم السبت 4 فبراير 30.28 جنيه للشراء.
بلغ سعر الدولار اليوم السبت 30.33 جنيه للبيع.

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وائل لطفي

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