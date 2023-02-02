الخميس 02 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع أسعار العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم الخميس

البيتكوين 
البيتكوين 

ارتفعت أسعار العملات الرقمية، خلال تعاملات اليوم الخميس 2 فبراير 2023، وقادت بيتكوين هذه المكاسب بعد رفع البنك المركزي الأمريكي ، سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى نطاق بين 2.25% و2.50%  وكسر البيتكوين  حاجز 23 ألف دولار.

وسجلت سعر عملة "بيتكوين" ارتفاعًا بنسبة 3.18%، ليصل 23.851.7 ألف دولار، كما قفزت عملة "إيثريوم" بنسبة 5.65% دولار مسجلة 1.672.49 دولار، وارتفعت عملة "كاردانو" بنسبة 5.32% لتسجل 0.40856 دولار.

وارتفعت عملة "سولانا" بنسبة 81. 5% لتسجل 226. 25 دولار، وسجلت عملة "دوج كوين" ارتفع بنحو 1.85%، لتصل إلى مستويات 0.094295 دولار، وارتفعت "شيبا" بنسبة 3.33% إلى مستويات 0.01209 دولار، وارتفعت العقود الذكية AV AX في حدود 12.78% إلى مستويات قرب 22.06 دولار.

كما ارتفعت عملة "تيرا" بنسبة 30. 1% إلى مستويات 0.001730 دولار، وتراجعت عملة "FTX Token" بنسبة 41. 0% إلى مستويات 9130 .1 دولار، وارتفعت عملة "ريبيل"، بنسبة 2.74% إلى مستويات 0.41333 دولار.

البنك المركزي الأمريكي

وفي وقت سابق اكد  المركزي الأمريكي، إن التضخم ما زال مرتفعا بما يعكس اختلالات مرتبطة بالجائحة وزيادات في أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الأسعار الأوسع.

وأكد المركزي الأمريكي أنه "ملتزم بقوة" بإعادة التضخم إلى مستوى 2% المستهدف.

رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة 3 مرات خلال اجتماعاته الأربعة في العام الجاري، وبدأ تشديد السياسة في مارس الماضي، ورفع الفائدة 25 نقطة أساس، ثم 50 نقطة أساس في مايو ، ثم 75 نقطة أساس في يونيو لتصل مستويات الفائدة إلى 1.75%، في مقابل 0.25% بنهاية العام الماضي.

وشدّد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، في شهادته أمام الكونجرس الأمريكي في 23 يونيو الماضي، على أنه يتبع شتى الوسائل بصورة غير مشروطة، للسيطرة على التضخم الذي يتجاوز 3 أضعاف هدفه البالغ 2%، ما يعني أنه قد يضحي بنسبة ما بالنمو الاقتصادي، في مقابل خفْض التضخم، وهو ما أشار إليه في وقت سابق.

وكان باول، قد ذكر في شهادته ، احتمالية حدوث ركود بالتزامن مع الأحداث العالمية الأخيرة، وتحديدًا تأثير حرب أوكرانيا وتفشي الوباء، مما يجعل من الصعب التحكم في التضخم دون التسبب في انكماش.

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أسعار العملات الرقمية بيتكوين البنك المركزي الأمريكي البيتكوين كاردانو سولانا هيرا

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