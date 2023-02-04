السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أبرز أدعية الفجر اليوم السبت 4 فبراير 2023

دعاء الفجر
دعاء الفجر

يحرص الكثير من المسلمين على الإكثار من الأدعية والأذكار مع بداية الساعات الصباحية الأولى، وكثر التساؤل عن أبرز أدعية الصباح اليوم السبت 4 فبراير 2023 عبر جوجل.

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دعاء الفجر.. أبرز أدعية الصباح اليوم السبت 4 فبراير 2023

وتقدم “الدستور” بهذا التقرير أبرز أدعية الصباح اليوم السبت 4 فبراير 2023 ودعاء الفجر. 

 

دعاء الفجر اليوم

  • اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، اللهم ارحم ضعف قوتي واغفر خطيئتي واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبًا، وإلى كل خير سبيلًا برحمتك يا أرحم الراحمين.

 

  • اللهم في هذا اليوم المبارك زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا يا الله.

 

  • اللهم مع فجر هذا اليوم أسألك بنعمتك السابغة التي أنعمت بها ‏‏عليّ‏، وبلائك الذي ابتليتني، وبفضلك الذي أفضلت علي أن تدخلني الجنة‏، يارب ادخلنى الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب.

 

  • اللهمّ لك الحمد أنت قيّوم السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنّة حق والنار حق، والنبيون حق، ومحمد حق والساعة حق، اللهم إني أسألك الفوز عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء.

 

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أذكار الصباح اليوم السبت

  • (سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه وزنه عرشه، ومداد كلماته).

 

  • (أصبحنا علي فطرة الإسلام، وعلي كلمة إلاخلاص، وعلي دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفًا مسلمًا وما كان من المشركين).

 

  • (اللهمَّ إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي،و آمن روعاتي).

 

  • (اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي).

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  • (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو علي كل شيء قدير).

 

  • (بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم).
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